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    Política

    Canciller sube el tono y asegura que embajadores “no deben opinar de política interna”, en medio de críticas a representante de Estados Unidos

    El ministro de Relaciones Exteriores se reunió por menos de 20 minutos con el embajador Brandon Judd, luego de sus dichos sobre el estallido social. Tras la cita, mientras el diplomático explicó que la información sobre las protestas se basa en "fuentes abiertas", el secretario de Estado aseguró que le pidió no involucrarse en temas internos.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas

    Por menos de 20 minutos el embajador de Estados Unidos en el país, Brandon Judd, estuvo al interior de las dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde sostuvo una reunión con el canciller Francisco Pérez Mackenna.

    El diplomático llegó al edificio ubicado en Teatinos cerca de las 12.30 de este miércoles tras ser convocado desde la cartera por sus declaraciones respecto al estallido social de 2019.

    Durante el martes, en entrevista con CNN Chile, el embajador norteamericano aseguró que existe “un análisis específico” de las agencias de inteligencia estadounidenses sobre los hechos ocurridos en las protestas de octubre, y apuntó: “Lo que nuestra inteligencia nos dice es categóricamente que provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda”.

    En ese contexto, desde la cartera dirigida por Pérez Mackenna lo citaron, “con el objeto de solicitar información respecto de los antecedentes relacionados con los episodios de violencia ocurridos el 18 de octubre de 2019 y en los días posteriores”.

    Santiago 9 de septiembre 2026. El embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, se retira del Ministerio de Relaciones Exteriores; tras ser citado formalmente Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Al salir de Cancillería, eso sí, el diplomático retrocedió en sus dichos y reconoció que su tesis venía de “fuentes abiertas”: “Quiero dejar esto muy claro: la Embajada de Estados Unidos no tiene ninguna investigación, ni tiene documentos que hablen sobre el estallido de 2019. No enviamos investigadores a Chile para realizar una investigación y, durante mi gestión, nunca enviaremos investigadores a Chile para realizar una investigación sin haber sido invitados por el gobierno de Chile”.

    En esa línea, explicó que “esta declaración se basa en las investigaciones que realizó el gobierno de Estados Unidos y en el análisis de la información que provino de sus políticos aquí en Chile, de sus policías y de sus académicos. Basándonos en esa información y en una revisión de ella, se determinó que sí, que esto fue perpetuado por elementos de la izquierda radical”.

    “No tenemos datos concretos sobre individuos específicos ni sobre grupos determinados”, recalcó.

    Solo unos minutos más tarde, el propio canciller salió a dar su versión de la reunión. Según aseguró, el representante estadounidense se mostró disponible para entregar la información recopilada sobre el estallido y añadió que “una vez que la Cancillería reciba la información, esta será derivada a la Fiscalía Nacional y a los organismos competentes para su evaluación”.

    Consultado directamente sobre los dichos de Judd, no dudó en subir el tono. “Los embajadores en general no deben opinar sobre la política interna en los países que están. Eso se lo hemos hecho saber al embajador Judd en varias oportunidades, y hoy día sí fue exactamente, uno de los temas que tocamos”, apuntó.

    La polémica por el estallido se arrastraba desde la semana pasada, después de que en el marco del Foro Madrid -cumbre conservadora que se realizó en Santiago y reunió a distintas figuras de ultraderecha- la subsecretaria de diplomacia pública del gobierno de Donald Trump, Sarah Rogers, afirmara que fueron “extremistas de izquierda” los que quemaron el metro en el marco de las protestas, lo que desató las críticas de la oposición.

    Santiago 9 de septiembre 2026. El Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Perez Mackenna, realiza un punto de prensa tras cita con ell embajador de Estados Unidos por informacion sobre el estallido social de 2019. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En el oficialismo no esconden que el tema abrió un nuevo flanco para el canciller y, por lo mismo, no sorprendió el llamado de atención a Judd. En los últimos días, Pérez Mackenna ha recibido una serie de cuestionamientos particularmente por su gestión en la relación con Estados Unidos y también por la polémica con Argentina respecto a la soberanía del estrecho de Magallanes, razones por las que en la oposición levantaron una interpelación para el próximo 28 de septiembre.

    En ese contexto, los dichos de Judd de este martes levantaron críticas transversales en los partidos, donde recuerdan que no es la primera vez que el representante norteamericano se involucra en política interna y no respeta los canales diplomáticos.

    “La declaración como tal me parece preocupante, pero además me parece muy bien lo que hizo la Cancillería, que es llamar al embajador a poder explicar estos dichos, así que creo que por el contexto que tienen debemos esperar el resultado de esa gestión para saber efectivamente a qué era lo que se refería”, cuestionó la senadora Andrea Balladares (Renovación Nacional).

    23-04-2026 ANDREA BALLADARES FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    La secretaria general de ese partido, Katherine Martorell, se sumó a las críticas. “Esa información es realmente fundamental entregarla si es que existe y que no sea algo que se dice de un día para otro porque eso contribuye a la inestabilidad (...). Es complejo cuando se señala una información por los medios primero, no vía oficial, y con tan poca claridad respecto a la misma”, apuntó.

    “Las declaraciones del embajador de Estados Unidos son extremadamente gravísimas, estamos hablando de la seguridad interior del Estado (...). Hay que mostrar las pruebas, porque no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando el embajador de Estados Unidos en Chile”, dijo, por su parte, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI).

    07.05.2026 Iván Moreira - Senador de la República de Chile por Circunscripción 13, Región de Los Lagos Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    En el Partido Republicano también coincidieron con las críticas. En entrevista con radio Pauta, el diputado de la comisión de Relaciones Exteriores, Stephan Schubert, planteó que el embajador “definitivamente tiene que guardar ciertas formas” y agregó que si “él tenía la certeza de que las autoridades chilenas no la sabían, la vía apropiada habría sido entregársela directamente al Ejecutivo y no mencionarla en una entrevista”.

    La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón (RN), criticó que “si efectivamente (el embajador) tenía esa información, ¿por qué no la revelaron antes? Yo creo que estamos un poco tarde para empezar a hacer recuerdos del pasado, pero, efectivamente, es muy importante. Si ellos la tenían, que la entreguen".

    Diputada Ximena Ossandón (RN). Foto: Pedro Rodríguez / La Tercera.

    “Si Estados Unidos tiene información de lo que ocurrió en Chile, queremos conocerla completa”, dijo, en tanto, el senador de la UDI, Javier Macaya, en radio Infinita.

    Oposición intensifica críticas

    En la oposición también subieron el tono contra Judd. El excanciller Heraldo Muñóz aseguró -en entrevista con 24 Horas- que “este embajador ha incurrido en un intervencionismo sin escrúpulos en nuestra política nacional (...). Yo creo que es lo mínimo el llamarlo a que explique y entregue esa información. Si Estados Unidos tiene información de inteligencia y él lo asegura y dice absolutamente la tenemos, bueno, que la entregue”.

    heraldo-muñoz

    Así también, no dudó en apuntar a Cancillería. “Creo que la actitud tendría que ser mucho más firme, porque, o si no, este embajador va a continuar con sus expresiones de intervención en asuntos internos (...). Me inquieta mucho un embajador que se aparta de los protocolos diplomáticos”, afirmó.

    En esa línea, en radio 13C, la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Gabriel Boric, Gloria de la Fuente, planteó que “si no hubiese antecedentes claros y contundentes, a mí me parece que es de una impertinencia enorme. Y esa impertinencia, que ya la hemos visto más de una vez en este embajador, finalmente habla muy mal también de cómo nosotros defendemos nuestros intereses”.

    El exembajador de Chile en Estados Unidos Juan Gabriel Valdés, en tanto, cuestionó que “cuando el embajador o los embajadores empiezan a dar opiniones de esta naturaleza política, lo que genera son grandes confusiones y además muestran su orientación ideológica de manera que no corresponde”.

    Los dichos de Judd también llevaron a los diputados Luis Cuello (PC), Juan Santana (PS) y Daniela Serrano (PC) a presentar una denuncia en Fiscalía por delito de Ley de Inteligencia y para que se investigue la posible entrega de información reservada por parte de Estados Unidos al gobierno.

    Más sobre:Francisco Pérez MackennaCancilleríaEstados UnidosBrandon JuddEstallido socialEarly AccessPolítica

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