Sistema frontal en Chile, EN VIVO: monitorea las lluvias, alertas y la emergencia en el norte este domingo

Intensas precipitaciones por el sistema frontal han provocado desbordes en distintos puntos del país. Este domingo, la preocupación de las autoridades se traslada principalmente a las regiones de Atacama y Coquimbo.

Diez regiones del país se mantienen bajo alertas y avisos meteorológicos por el ingreso de un sistema frontal de intensas lluvias, fuertes vientos y nevadas entre el Norte Chico y la zona sur del país.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), los fenómenos de mayor intensidad se concentren en los sectores precordilleranos y cordilleranos, donde se aguarda por precipitaciones moderadas a fuertes en cortos periodos de tiempo.

Este domingo, la principal preocupación de las autoridades se traslada a las regiones de Atacama y Coquimbo, donde se mantienen vigentes alertas meteorológicas por precipitaciones intensas.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ha activado alertas en los puntos que se han visto afectados con el temporal, con el fin de reforzar el monitoreo y la coordinación con organismos de emergencia.

Asimismo, el Presidente José Antonio Kast mantiene bajo emergencia preventiva -entre el 13 y el 21 de julio- a las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Durante esta jornada, autoridades entregarán nuevos balances y monitorearán la evolución de la emergencia, con especial foco en el Norte Chico del país.

Minuto a minuto: últimas noticias del sistema frontal en Chile

En esta cobertura seguiremos minuto a minuto el avance del sistema frontal con las alertas de Senapred, las solicitudes de evacuación, el estado de las rutas, los cortes del suministro eléctrico, el pronóstico actualizado de la Dirección Meteorológica de Chile y las principales decisiones de autoridades nacionales y regionales.

Patrulla de Auxilio y Rescate Militar del Ejército se traslada a Curepto para apoyar en la búsqueda de persona extraviada Para apoyar en la búsqueda de la persona extraviada, una Patrulla de Auxilio y Rescate Militar del Ejército del Regimiento N.° 16 “Talca” se trasladó hacia la comuna de Curepto, en la Región del Maule. #EjércitoEnAcción🇨🇱 | Con la finalidad de apoyar en la búsqueda de una persona extraviada, una Patrulla de Auxilio y Rescate Militar del Ejército (#PARME) del Regimiento N. ° 16 “Talca” se desplegó rápidamente durante la madrugada hacia la comuna de #Curepto. pic.twitter.com/KiTqN61nbS — Ejército de Chile (@Ejercito_Chile) July 19, 2026

Balance Senapred: cifra de albergados aumenta a 1.519 y se registran más de 12 mil viviendas con daños La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, dio cuenta de las cifras oficiales hasta el momento de la emergencia, indicando que los damnificados se cifran en 1.652 entre el tramo de Atacama y La Araucanía, y hay 1.519 albergados, 16.607 aislados, 14 lesionados, y 1 desaparecido en la Región del Maule. Los fallecidos en tanto, se cifran en 4. En cuanto al daño, hay 21 viviendas destruidas, 544 viviendas con daño mayor, 12.681 viviendas con daño menor, y 1.429 con daños en evaluación.

Siete zonas del país mantienen alertas rojas declaradas por Senapred Actualmente hay alerta roja para la provincia de Huasco, la comuna de Tierra Amarilla, la Región de Coquimbo, Valparaíso continental, Cauquenes, Parral, y para la comuna de María Pinto en la Región Metropolitana.

Subsecretario Pavez informa que trabajan para despejar la ruta C-46 que une Vallenar con Alto del Carmen En un nuevo balance entregado esta mañana por el gobierno, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que la provincia del Huasco se encuentra con precipitaciones, las cuales van a hacer de mayor intensidad a medida que avance el día de hoy, y que las tareas están centradas en despejar la ruta C-46 que une Vallenar con Alto del Carmen. Para esto, indicó, durante la mañana se están trasladando maquinarias especializadas, y cuando se llegue a Alto del Carmen, se despejará la ruta para llegar a la localidad de San Félix. En cuanto a la Región de Coquimbo, explicó, el hospital modular del Ejército va camino a Ovalle, ya que por las lluvias se generaron daños en 5 de los 7 pabellones que tiene el hospital. “Se estima que será una reposición lenta, por lo que amerita el apoyo del Ejército en dicha localidad”, señaló. Asimismo, en Coquimbo se intensificará el refuerzo aéreo para tareas de reconocimiento y rescate.

Mantienen alerta roja en Región de Coquimbo Senapred informó la mañana de este domingo que la totalidad de la Región de Coquimbo se mantiene bajo alerta roja por el sistema frontal que ha dejado precipitaciones, viento, nevadas y tormentas eléctricas en gran parte de la zona. La minuta técnica por remoción en masa de Sernageomin advierte que la posibilidad de aluviones y derrumbes es muy alta en cordillera de la costa, valles precordilleranos y precordillera; alta en litoral; y baja en cordillera.

Alerta roja en Tierra Amarilla El Senapred declaró alerta roja en la comuna de Tierra Amarilla, en la Región de Atacama, por la evolución del sistema frontal. En la zona, la Minuta Técnica por peligro de remoción en masa advierte la posibilidad de aluviones y derrumbes como muy alta en litoral, cordillera de la costa y valles transversales, y precordillera y valles precordilleranos; alta en pampa; y baja en cordillera.

Suspensión de clases en Provincia de Huasco, Coquimbo y Valparaíso El biministro Claudio Alvarado informó la noche del sábado la suspensión de clases para este lunes 20 de julio en todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media de la Región de Coquimbo, la Provincia de Huasco en la Región de Atacama y toda la zona continental de la Región de Valparaíso, por el sistema frontal. “Nuestra preocupación fundamental se concentra en las regiones de Atacama y Coquimbo”, debido a que durante las últimas horas “se han intensificado las precipitaciones, han aumentado las remociones en masa, la activación de quebradas y los caudales de los ríos”, comentó el biministro.