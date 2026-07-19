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    Ataque de misiles rusos deja un fallecido y cinco heridos en Kiev

    Según el alcalde de la capital, Vitali Klitschko, los ataques nocturnos provocaron incendios y dañaron estructuras en varios distritos de la ciudad.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Según el alcalde de la capital, Vitali Klitschko, los ataques nocturnos provocaron incendios y dañaron estructuras en varios distritos de la ciudad.

    Una serie de misiles rusos explotaron en la capital de Ucrania, Kiev, durante la madrugada de este domingo, los que dejaron al menos un muerto y cinco heridos. Esto a un día de una ofensiva de drones de parte de Ucrania contra Rusia.

    La Fuerza Aérea ucraniana advirtió previamente a los habitantes de Kiev sobre la aproximación de los misiles balísticos cuando periodistas de la agencia AFP dieron cuenta de las explosiones.

    Tras el ataque, la fuerza militar informó a través de Telegram que “según la información preliminar, una persona tristemente murió como resultado del ataque (...) Otras cinco personas resultaron heridas con grados diversos de gravedad”.

    Según el alcalde de la capital, Vitali Klitschko, los ataques nocturnos provocaron incendios y dañaron estructuras en varios distritos de la ciudad.

    En tanto, las autoridades locales ucranianas reportaron un fallecido a raíz del ataque ruso con drones en la región central de Dnipropetrovsk, cercana a la línea de combate.

    Ofensiva rusa

    En paralelo, un ataque ucraniano dejó a una persona fallecida en la región de Kurks, en Rusia, según el gobierno local.

    Los bombardeos nocturnos se enmarcan luego de un ataque de drones ucranianos contra dos centros logísticos en Rusia, ofensiva que dejó al menos ocho fallecidos al oeste de dicho país.

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