SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Entradas a precios millonarios: hinchas de Argentina y España sufren con el valor de los tickets para la final

    Debido a la gran demanda que conlleva la definición del título en Norteamérica 2026, los boletos para el último partido alcanzan cifras estratosféricas.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Liang Sen

    Este martes y miércoles se conocieron a los finalistas del Mundial de Norteamérica 2026. España y Argentina superaron a Francia e Inglaterra, respectivamente, y se enfrentarán el domingo en Nueva Jersey con la opción de sumar un nuevo título a sus vitrinas.

    Desde entonces, la demanda por conseguir uno de los boletos ha sido intensa para los hinchas de ambos países y, como es la tendencia en Estados Unidos, estos alcanzan precios millonarios.

    A lo largo del torneo los precios de los tickets fueron variando dependiendo de la demanda de cada encuentro y la instancia en la que se llevaba a cabo el compromiso. Ahora, para obtener un boleto de Categoría 3, la más barata de todas, el piso estimado es de 8.000 dólares (cerca de 7,5 millones de pesos).

    Según consigna TYC Sports, la misma categoría de entrada para ver las semifinales contra Inglaterra alcanzó un valor de US$ 3.000, y los cuartos de final contra Suiza fueron los más baratos con un precio de 800 dólares.

    Así, a horas de la final, se pueden encontrar boletos disponibles a medio millón de dólares por especuladores que quieren retenerlas hasta el último momento para tener una ganancia mayor.

    Huang Zongzhi

    También ha crecido el valor para comprar un pasaje de avión. Aerolíneas Argentinas anunció el jueves, justo después de la victoria de la Albiceleste contra Inglaterra, la venta de dos nuevos vuelos Buenos Aires-Nueva York con capacidad para 270 pasajeros cada uno que se agotaron en horas, con asientos desde los US$ 5.000 hasta los US$10.000.

    Este impacto también se manifestó en los vuelos internos de Estados Unidos, tanto para llegar a ver la competencia, como para los días posteriores para salir de la ciudad.

    El partido entre Argentina y España está programado para este domingo 19 de julio, a partir de las 15.00 horas de Chile.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMundial 2026EntradasEspañaArgentina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kuwait denuncia seguidilla de ataques iraníes a central eléctrica y de agua

    Ataque de misiles rusos deja un fallecido y cinco heridos en Kiev

    Cómo es el anillo de los campeones del Mundial 2026

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer

    Una reconstrucción de la caída de Sartor

    Investigan homicidio frustrado en San Joaquín: hombre fue baleado al interior de su vehículo

    Lo más leído

    1.
    “Campeones, campeones”: la euforia de Gianni Infantino tras el triunfo ‘argentino’ en el Juego de Leyendas previo a la final

    “Campeones, campeones”: la euforia de Gianni Infantino tras el triunfo ‘argentino’ en el Juego de Leyendas previo a la final

    2.
    Argentina vs. España: a qué hora juegan y quién transmite la final del Mundial 2026

    Argentina vs. España: a qué hora juegan y quién transmite la final del Mundial 2026

    3.
    Crisis en el tenis chileno: IND denuncia a Milovan Kegevic ante la Fiscalía por presunta falsificación de documentos

    Crisis en el tenis chileno: IND denuncia a Milovan Kegevic ante la Fiscalía por presunta falsificación de documentos

    4.
    Por qué España debió cancelar su práctica previa a la final y Argentina sí pudo entrenar a siete kilómetros de distancia

    Por qué España debió cancelar su práctica previa a la final y Argentina sí pudo entrenar a siete kilómetros de distancia

    5.
    Eusebio Sacristán, histórico de España: “Ha habido situaciones que dan a pensar que se beneficia a Argentina”

    Eusebio Sacristán, histórico de España: “Ha habido situaciones que dan a pensar que se beneficia a Argentina”

    6.
    España vs. Argentina: radiografía a la final que paralizará el planeta

    España vs. Argentina: radiografía a la final que paralizará el planeta

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Servicios

    Sistema frontal: ¿qué sectores no tendrán clases este lunes?

    Sistema frontal: ¿qué sectores no tendrán clases este lunes?

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones de Senapred de este domingo

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones de Senapred de este domingo

    Temblor hoy, domingo 19 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 19 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sistema frontal: ¿qué sectores no tendrán clases este lunes?
    Chile

    Sistema frontal: ¿qué sectores no tendrán clases este lunes?

    Investigan homicidio frustrado en San Joaquín: hombre fue baleado al interior de su vehículo

    Sistema frontal en Chile, EN VIVO: monitorea las lluvias, alertas y la emergencia en el norte este domingo

    Una reconstrucción de la caída de Sartor
    Negocios

    Una reconstrucción de la caída de Sartor

    Las definiciones del nuevo “CEO” de PwC

    Daniel Mas: “Vamos a lanzar un nuevo paquete de medidas pro empleo en el corto plazo”

    Cómo es el anillo de los campeones del Mundial 2026
    Tendencias

    Cómo es el anillo de los campeones del Mundial 2026

    Cómo ir regularmente a museos, teatros, conciertos y cines podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    Vozinha aclara su futuro en medio de los rumores que lo vinculan a Colo Colo: “Estoy libre y buscando un buen proyecto”
    El Deportivo

    Vozinha aclara su futuro en medio de los rumores que lo vinculan a Colo Colo: “Estoy libre y buscando un buen proyecto”

    Entradas a precios millonarios: hinchas de Argentina y España sufren con el valor de los tickets para la final

    Encuesta: el mundo le pone la corona a España

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)
    Tecnología

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    O juremos con gloria morir: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    O juremos con gloria morir: un relato de Jaime Bayly

    Alba Gaviraghi: el vuelo de una nueva voz del cine chileno

    Inti Illimani sigue el camino: “Si estuviéramos viviendo de glorias pasadas, ahí sí deberíamos colgar los botines”

    Kuwait denuncia seguidilla de ataques iraníes a central eléctrica y de agua
    Mundo

    Kuwait denuncia seguidilla de ataques iraníes a central eléctrica y de agua

    Ataque de misiles rusos deja un fallecido y cinco heridos en Kiev

    Guerra Civil Española: Las heridas abiertas a 90 años del inicio del conflicto

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer
    Paula

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino