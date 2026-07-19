Entradas a precios millonarios: hinchas de Argentina y España sufren con el valor de los tickets para la final

Este martes y miércoles se conocieron a los finalistas del Mundial de Norteamérica 2026. España y Argentina superaron a Francia e Inglaterra, respectivamente, y se enfrentarán el domingo en Nueva Jersey con la opción de sumar un nuevo título a sus vitrinas.

Desde entonces, la demanda por conseguir uno de los boletos ha sido intensa para los hinchas de ambos países y, como es la tendencia en Estados Unidos, estos alcanzan precios millonarios.

A lo largo del torneo los precios de los tickets fueron variando dependiendo de la demanda de cada encuentro y la instancia en la que se llevaba a cabo el compromiso. Ahora, para obtener un boleto de Categoría 3, la más barata de todas, el piso estimado es de 8.000 dólares (cerca de 7,5 millones de pesos).

Según consigna TYC Sports, la misma categoría de entrada para ver las semifinales contra Inglaterra alcanzó un valor de US$ 3.000, y los cuartos de final contra Suiza fueron los más baratos con un precio de 800 dólares.

Así, a horas de la final, se pueden encontrar boletos disponibles a medio millón de dólares por especuladores que quieren retenerlas hasta el último momento para tener una ganancia mayor.

Huang Zongzhi

También ha crecido el valor para comprar un pasaje de avión. Aerolíneas Argentinas anunció el jueves, justo después de la victoria de la Albiceleste contra Inglaterra, la venta de dos nuevos vuelos Buenos Aires-Nueva York con capacidad para 270 pasajeros cada uno que se agotaron en horas, con asientos desde los US$ 5.000 hasta los US$10.000.

Este impacto también se manifestó en los vuelos internos de Estados Unidos, tanto para llegar a ver la competencia, como para los días posteriores para salir de la ciudad.

El partido entre Argentina y España está programado para este domingo 19 de julio, a partir de las 15.00 horas de Chile.