Patricio Toledo aborda el infarto que casi le cuesta la vida: “Si no me pasaba en el Claro Arena, no la estaría contando”

Patricio Toledo y Cristián Álvarez, antes del infarto agudo al miocardio que sufrió en el Claro Arena (Foto: Photosport)

Patricio Toledo está en franca recuperación. Se le escucha claramente y se advierte de buen ánimo. Aclara, eso sí, que la evolución es paulatina. El susto que vivió el domingo 28, cuando sufrió un infarto agudo al miocardio mientras participaba de Adiós Capitanes, la despedida del fútbol de José Pedro Fuenzalida, Milovan Mirosevic y Cristián Álvarez, queda atrás. Lentamente, por supuesto. El exgolero cumple cada una de las recomendaciones médicas que recibió para restablecerse.

El histórico guardameta, quien llegó a ser considerado como el mejor exponente sudamericano en el puesto en 1991, después de la Copa América que se jugó en Chile, dice que mira la vida de forma distinta. Habla con total propiedad de la segunda oportunidad que recibió, a los 63 años. “Afortunadamente, ya estoy en casita, con mi familia. Los hice pasar un susto tremendo. Hoy estoy en un período de recuperación. He podido descansar, dormir un poco mejor. Espero seguir evolucionando. Con calma, sin apuros”, refleja a El Deportivo.

Este viernes tuvo cita con el médico, ¿cómo lo encontraron?

Me encontró bien. Sin ningún problema. Va caminando bien la recuperación. Ya empezamos a hacer los trabajos con el kinesiólogo. Una parte física. Lógicamente, ahí me van a decir lo que hay que hacer. El médico me recomendó que no me agitara tanto, que estuviera tranquilo todavía, que caminara un poco. A medida que pasen los días, van a ir viendo más situaciones. Afortunadamente, todo marcha bien. Después, según cómo marche el trabajo con los kinesiólogos, seguramente me dará una hora para hacer algún tipo de exámenes, para seguir viendo cómo va el tema.

Con el paso de los días, ¿qué conclusión saca de lo que le sucedió?

Uno va digiriendo de a poquito lo que pasó. Seguramente, en algún momento voy a entregar un mensaje que para todos los deportistas va a ser importante. Me parece que tengo una misión a partir de esta segunda oportunidad que me está dando la vida, que voy a tratar de aprovecharla al máximo, sobre todo con mi gente, con mis hijos.

¿Cuál va a ser?

Tengo que contarle a la gente lo que viví y, quizás, prevenirla de cómo realizar deporte. No lo sé. Estoy viendo, descifrando un poco lo que vaya pasando, lo que en algún momento voy a decir. Que la gente practique deporte con cuidado, algo así será. O que no sea reacia a la hora de ir al médico. Uno siempre busca excusas para no ir. Que por trabajo o por falta de tiempo. Y, a la larga, lo que queda claro es que hay que ir, para prevenir.

¿Se le pasó por la mente que podía morir?

No. Y tampoco tenía antecedentes de problemas que me hicieran pensar que podía pasar algo así. Fue una cuestión silenciosa. Durante el partido no había tenido ningún indicio de lo que terminó pasando. Después, sinceramente, no recuerdo mucho de lo que pasó. Tengo imágenes súper difusas.

Cristián Álvarez y Patricio Toledo, antes del complejo momento de salud que vivió el exarquero. (Foto: Photosport) DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

¿Estaba muy ansioso por jugar? ¿Pudo influir?

Cuando Cristián me invitó yo era el hombre más feliz del mundo. Por volver a jugar, a sentir, en alguna medida, lo que había experimentado en mi carrera como futbolista. Quería estar preparado. En Newen Sports, la academia en la que trabajo en Chicureo, hice algunas cosas físicas para estar un poquito mejor. No sentí nada extraño. No tenía cómo pensar lo que me pasó.

En el momento del incidente y después, recibió mucho apoyo.

Sí. Y solo tengo palabras de agradecimiento. Por el cariño, por las oraciones de ese día, por todas las muestras de afecto que no han parado de llegarme. Voy a estar agradecido eternamente de todo ese cariño. De la fuerza que la gente hizo en el estadio y en todo Chile para mi recuperación. Y de todo el que he recibido después, en todos estos días. He visto varios mensajes que me llenan de emoción. Trataré de responderlos todos, aunque me demore.

¿Cree que si el accidente no ocurría en un estadio, seguramente el final pudo ser distinto?

Si no me pasaba en el Claro Arena, no la estaría contando. Estaba en el lugar preciso, en el momento justo, con todos los medios que se necesitaban para mi atención. En ese sentido, fui un afortunado.

¿Tenía que continuar el evento o habría preferido que parara?

Tenía que seguir. Afortunadamente, entre todos, se les ocurrió preguntarle a mi señora y ella les dijo que yo hubiera querido que todo continuara. Fue la mejor decisión.

Las acciones de Gerardo Reinoso y Cristián Álvarez terminaron siendo claves para salvarle la vida. ¿Qué les diría?

Con la Vieja y el Huaso ya hablamos. Nos hemos hecho hartas bromas por lo que pasó. Fueron los que estuvieron en ese momento y en ese lugar justo del que hablé antes. Son los primeros ángeles que se cruzaron en el camino para que tuviera esta segunda oportunidad. Siempre se los voy a agradecer.

Hay una cuestión objetiva: el costo del tratamiento. ¿Sabe cuánto será? ¿Tiene algún plan de isapre? ¿La UC le ha ofrecido ayuda?

Tengo isapre, por lo que espero estar más tranquilo por ese lado. Ya en la semana tendremos que ver esa situación. Lo del tema económico es una situación personal. Lógicamente, hay gente que quiere ayudar, pero es algo que tengo que manejar. De momento no conversé con nadie de la UC sobre eso. Me han mandado mensajes, me han demostrado su apoyo. Estoy agradecido por eso. Juan Tagle, el presidente, ha estado muy preocupado de mi situación. De verdad, se han portado muy bien.