Preocupación en el Claro Arena: Pato Toledo se desploma en medio del partido de homenaje a los capitanes de la UC
El histórico portero nacional formaba parte del encuentro en honor a Cristián Álvarez, José Pedro Fuenzalida y Milovan Mirosevic.
Iba a ser una jornada de fiesta para los hinchas de Universidad Católica, sin embargo todo se volvió preocupación. En el marco del partido amistoso en homenaje a los históricos capitanes de la UC (Cristián Álvarez, José Pedro Fuenzalida y Milovan Mirosevic), en el Claro Arena, uno de los invitados a la jornada sufrió un contratiempo médico.
Patricio Toledo, mítico arquero de los años 90, estaba jugado en uno de los equipos. Corrían 10 minutos y, de un minuto a otro, se desplomó. Al instante, despertó la preocupación de los otros jugadores invitados y de los hinchas estudiantiles que fueron al encuentro.
Noticia en desarrollo.
