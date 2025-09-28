Preocupación en el Claro Arena: Pato Toledo se desploma en medio del partido de homenaje a los capitanes de la UC

Iba a ser una jornada de fiesta para los hinchas de Universidad Católica, sin embargo todo se volvió preocupación. En el marco del partido amistoso en homenaje a los históricos capitanes de la UC (Cristián Álvarez, José Pedro Fuenzalida y Milovan Mirosevic), en el Claro Arena, uno de los invitados a la jornada sufrió un contratiempo médico.

Patricio Toledo, mítico arquero de los años 90, estaba jugado en uno de los equipos. Corrían 10 minutos y, de un minuto a otro, se desplomó. Al instante, despertó la preocupación de los otros jugadores invitados y de los hinchas estudiantiles que fueron al encuentro.

Noticia en desarrollo.