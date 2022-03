Mary Valencia es chilena: la estrella colombiana que esperaban Las Rojas ya tiene su carta de nacionalidad

Mary Valencia ya es chilena. Con todas las de la ley. La delantera nacida en Colombia, quien registra ocho años de residencia en el país, recibió el decreto que acredita su nueva nacionalidad y que, en lo principal, le permitirá defender a la Selección Sub 20 en el Sudamericano de la categoría, que comienza el 6 de abril, en La Calera.

Valencia recibió el decreto exento número 1.588, firmado por la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, que acredita que, habiéndose cumplido los requisitos respectivos, Valencia adquiere los deberes y derechos de un ciudadano chileno. “La peticionaria ha acreditado una residencia en el país superior a cinco años”, consigna el documento al que accedió El Deportivo.

“Nos coordinamos con el Ministerio del Interior, que ya estaba haciendo las gestiones para dar solución al caso de Mary Valencia, y finalmente hoy se pudo tramitar su carta de nacionalización, lo que nos tiene muy contentas en el Ministerio del Deporte, porque podrá jugar en campeonatos oficiales y estará presente en el Sudamericano Sub 20 el próximo mes. Nos da mucho orgullo que Mary nos represente en las próximas fechas deportivas y le deseamos todo el éxito del mundo”, explica Antonia Illanes, subsecretaria del Deporte.

Mary Valencia celebra un gol por Chile.

Solo amistosos

Hasta ahora, la delantera de Santiago Morning, quien se formó en Santiago Wanderers, solo había podido disputar encuentros amistosos por Las Rojas, una situación que, con certeza, cambiará con la nueva condición. El estratega de la Sub 20, Andrés Aguayo, destacó que, por su biotipo, marca diferencias en una zona decisiva del campo del juego, por lo que incluso se esperanzan con una consolidación que, en el mediano plazo, la lleve a codearse con las estrellas de la escuadra adulta, que adiestra José Letelier.

Las gestiones para la nacionalización de Valencia habían comenzado en 2019, pero estaban entrampadas por la solicitud de un certificado de antecedentes, un trámite particular, considerando que cuando dejó su país natal tenía apenas 11 años. En la última semana, la ANFP aceleró las gestiones, considerando la cercanía del certamen continental.

“Me quiero nacionalizar porque ya me siento una chilena más. Llegué muy pequeña, con solo once años, y he tenido muchas oportunidad que quizás en Colombia no habría tenido. He aprendido muchas cosas. Nunca pensé que me iría tan bien como hasta ahora. Teniendo la nacionalidad me encantaría jugar por Chile como forma de agradecimiento y ser una chilena más”, decía la atacante a este medio, antes de recibir la notificación.

“El proceso de mi nacionalización lleva mucho tiempo desde que lo empezamos. El inicio del proceso fue cuando cumplí cinco años en el país, que fue un requisito primordial para poder solicitar la carta de nacionalización. Eso fue en el 2018. En el 2020 recién nos llegó la respuesta, que fue rechazada. Ahora, cuando empezaron los microciclos en la Selección, en el 2021, salió nuevamente rechazada con fecha del 25 de febrero de 2022. Nos mandaron la respuesta, que teníamos un plazo de cinco días para mandar los tres documentos que nos faltaban. Ese mismo día hicimos todo lo posible para que esos documentos llegaran en el plazo a extranjería. Eso lo logramos. Ahora sigo esperando porque no he recibido ninguna respuesta. Sigo esperando saber si tengo o no la nacionalidad”, enfatiza. “¿Qué falta? Lo que tengo entendido es que todavía no me han entregado la nacionalización porque deben revisar los últimos tres documentos que me pidieron. Sigo esperando la respuesta”, ampliaba, aún con la incertidumbre respecto del término de la gestión.

“Es mi mayor deseo. Ha sido un largo camino, lleno de muchas cosas buenas, de alegrías, de conocer mucha gente y de mucho aprendizaje. Sería una de mis metas a corto plazo. Nada mejor que representar a Chile de la mejor manera, sintiéndome parte de este país”, puntualizaba respecto de su deseo de defender al país que la acogió.