ANFP clama por su nacionalización: la estrella colombiana que lucha por ser la primera extranjera en defender a Las Rojas en un partido oficial

La multiculturalidad que aporta la inmigración en Chile le ha permitido al país recibir nuevas figuras en distintas áreas. El deporte, por supuesto, es una de ellas y bien lo sabe la selección femenina Sub 20 que goza de los goles de la promisoria delantera Mary Valencia. La jugadora nacida en Colombia lleva ocho años en el país y rápidamente despuntó con su talento con el balón, donde se inició en la escuela de fútbol de Jorge Ormeño, para luego pasar a Santiago Wanderers y recalar en Santiago Morning.

“La defino como una jugadora potente, de buena contextura física, muy buena en el juego aéreo. Tiene un biotipo no habitual al que tenemos en Chile, donde su velocidad marca diferencia con el resto, y lo hace desde temprana edad. Ella va a ser un aporte para el fútbol chileno”, señala el seleccionador nacional Andrés Aguayo.

La delantera ha sido una de las grandes figuras durante la preparación del representativo nacional que se alista para el Sudamericano de la categoría, que comienza el próximo 6 de abril, en La Calera. Sin embargo, hay un detalle muy importante y que tiene a la ANFP con el alma en vilo: a tres semanas de la cita, la figura aún no obtiene su carta de nacionalidad. Valencia se transformaría en la primera mujer de otro país que defiende a la selección chilena en un certamen oficial.

Como los amistosos que ha disputado el equipo nacional no son oficiales, la delantera ha podido participar de todo el proceso preparatorio. No obstante, el torneo próximo a comenzar es oficial y de ahí la urgencia de poder concretar las tratativas.

Pese a existir el compromiso del gobierno por agilizar las gestiones -comenzadas en 2019-, finalmente la nacionalización no se concretó, debido a la burocracia y, en particular, a un certificado de antecedentes de su estadía en Colombia. Un trámite bastante peculiar, pensando que Mary salió de su país natal cuando apenas tenía 11 años. Por lo tanto, la lógica indicaría que un documento de esa naturaleza no debería proceder. En la ANFP, sin embargo, reconocen que durante los últimos días se ha agilizado el proceso, más allá que aún no tienen una respuesta formal.

“Ha sido una dificultad no saber si vamos a contar con ella. Eso produce incertidumbre no solo en el cuerpo técnico, sino que también en sus compañeras que están siempre pendientes y alertas preguntando cómo va la situación de ella. Es una jugadora importante para nosotros y es un torneo importante para nosotros, con la relevancia que tiene de jugarse en Chile, ya que hace mucho tiempo que no se juega un Sudamericano acá, y de la responsabilidad que tenemos como tal para enfrentar este tipo de campeonatos”, detalla el seleccionador nacional, dando cuenta de cómo la situación ha afectado a todo el grupo.

Mary Valencia conduciendo el balón. Foto: Comunicaciones ANFP

Valencia, al ser contactada por El Deportivo, reconoce estar angustiada por el proceso que enfrenta. Solo quiere defender a Chile. “Me quiero nacionalizar porque ya me siento una chilena más. Llegué muy pequeña, con solo once años, y he tenido muchas oportunidad que quizás en Colombia no habría tenido. He aprendido muchas cosas. Nunca pensé que me iría tan bien como hasta ahora. Teniendo la nacionalidad me encantaría jugar por Chile como forma de agradecimiento y ser una chilena más”, comienza diciendo.

“El proceso de mi nacionalización lleva mucho tiempo desde que lo empezamos. El inicio del proceso fue cuando cumplí cinco años en el país, que fue un requisito primordial para poder solicitar la carta de nacionalización. Eso fue en el 2018. En el 2020 recién nos llegó la respuesta, que fue rechazada. Ahora, cuando empezaron los microciclos en la Selección, en el 2021, salió nuevamente rechazada con fecha del 25 de febrero de 2022. Nos mandaron la respuesta, que teníamos un plazo de cinco días para mandar los tres documentos que nos faltaban. Ese mismo día hicimos todo lo posible para que esos documentos llegaran en el plazo a extranjería. Eso lo logramos. Ahora sigo esperando porque no he recibido ninguna respuesta. Sigo esperando saber si tengo o no la nacionalidad”, enfatiza. “¿Qué falta? Lo que tengo entendido es que todavía no me han entregado la nacionalización porque deben revisar los últimos tres documentos que me pidieron. Sigo esperando la respuesta”.

Es que participar en el Sudamericano que se realizará en La Calera asoma como el gran objetivo de la corta pero exitosa carrera de Valencia. “Es mi mayor deseo. Ha sido un largo camino, lleno de muchas cosas buenas, de alegrías, de conocer mucha gente y de mucho aprendizaje. Sería una de mis metas a corto plazo. Nada mejor que representar a Chile de la mejor manera, sintiéndome parte de este país”, dice Valencia.

Para cerrar, Valencia se refiere al proceso que la transformaría en la primera mujer extranjera que defiende a la Roja en partidos oficiales. “Es realmente emocionante. Saber que podría ser la primera en tener la nacionalidad y estar representando a Chile en el Sudamericano me da mucha alegría. Ser nominada en la Selección, jugar un amistoso con la camiseta puesta, es un plus para seguir trabajando para representar a Chile de la mejor manera. Es un paso al sueño que vengo buscando hace harto tiempo para ser una chilena más”, cierra.