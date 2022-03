En Argentina, Perú, Bolivia y Guatemala: la legión de arqueros chilenos desperdigados por América

El listado de los jugadores chilenos en el extranjero es tan nutrido como variopinto, en ligas de todos los linajes. Por razones obvias, quienes militan en las competencias más fuertes de Europa (Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1) adquieren una atención mayor. Pero en nuestro continente también hay una legión numerosa. En la temporada 2022 se ha visto un particular fenómeno: la cantidad de arqueros chilenos que están jugando en ligas de América. Son seis los porteros, unos más experimentados y otros jóvenes, ávidos de regularidad.

El recorrido se inicia en Argentina. Al otro lado de la cordillera hay dos, pero actualmente solo juega uno. Gabriel Arias (34) se transformó en puntal de Racing, llegando a ser el capitán. No obstante, a fines de 2021 sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lo que lo ha mantenido fuera de las canchas, tanto con la Academia como con la Selección. Fue intervenido quirúrgicamente y ahora está en plena fase de rehabilitación.

Gabriel Arias era el capitán de Racing, hasta su lesión. FOTO: REUTERS

El que juega, y a gran nivel, es Cristopher Toselli (33). El golero tenía que regresar a la UC tras su estadía en Palestino, sin embargo, optó por salir del país para tener regularidad. Y la está teniendo con Central Córdoba de Santiago del Estero, un elenco menor dentro de la primera división transandina. Quien fuera un frecuente en las selecciones nacionales ha logrado resaltar en el inicio de la Copa de la Liga Profesional, el certamen del primer semestre en el fútbol transandino. Lleva seis partidos jugados (540 minutos), todos de titular, y es el sexto portero con más atajadas del torneo, con 18. Además, registra una valla invicta.

Cristopher Toselli.

“Me llamó el gerente deportivo y después lo hizo el técnico. Me invitaron a este desafío, a jugar a la liga argentina. Hablé con el Tati (Buljubasich) en la UC y tenía las puertas abiertas, pero por el buen momento de Sebastián (Pérez) había que lucharla y no iba a ser fácil”, declaró hace días en entrevista con El Deportivo. “Debo ser de los pocos arqueros chilenos que ha jugado en una liga tan competitiva. Que confiaran en mí, que apostaran por mí... no es para nada un retroceso”, añadió.

Este recorrido sigue en Bolivia, para encontrar a Raúl Olivares (33). Tras quedar libre de Deportes La Serena, el Araña pidió una oportunidad, promocionándose en redes sociales. Y la encontró en el país altiplánico, fichando en Universitario de Vinto, elenco con sede en Cochabamba y que juega este año por primera vez en la máxima categoría. No se trata de un desafío inédito para Olivares, porque es su cuarto equipo en Bolivia. Antes jugó en Universitario de Sucre, Wilstermann y Always Ready. Tiene cuatro partidos disputados (360′) y uno en la banca. La U de Vinto, eso sí, sumó el fin de semana su tercera derrota seguida en la liga.

Raúl Olivares volvió a Bolivia.

Además de Argentina, el otro país que cuenta con dos arqueros chilenos es Perú. Uno es Miguel Vargas (25), también conocido como Manotas, el meta titular de Cienciano, campeón de la Copa Sudamericana 2003. Producto de las cadetes de la UC, nunca logró consolidarse en la Primera División de Chile, tanto en Cobresal como en La Calera (y menos en los cruzados). Vargas, el arquero de aquella selección Sub 20 del Sudamericano de Uruguay en 2015, de Hugo Tocalli, encontró su lugar en Cusco. Se ganó el lugar en base a buenas actuaciones e, incluso, su nombre aparece como opción para la selección peruana, por la ascendencia de su padre. Tiene seis juegos en la Liga 1, cuenta con 19 atajadas y un penal contenido. El punto negro es la eliminación en la primera ronda de la Copa Sudamericana, ante Melgar.

Miguel Vargas, en la oncena de Cienciano. FOTO: Instagram Cienciano

‘Manotas’ no es el único en tierras incaicas. También está Martín Parra (21). De manera sorpresiva, el joven golero dejó Huachipato para recalar en Universidad de San Martín de Porres. El fichaje se puede explicar porque el técnico del club peruano es el transandino Juan José Luvera, ex DT acerero. El meta tiene cinco partidos en la Liga 1 (450′) y, hasta el cierre de esta nota, se instalaba como el cuarto con más atajadas en el torneo peruano, con 20.

Martín Parra es titular en Universidad de San Martín.

Viajando hacia Centroamérica, aparece el nombre de Claudio Santis (29). Otro jugador salido de la prolífica cantera de Universidad Católica, recaló en el fútbol de Guatemala. Luego de que, en 2020, tuviera cierta regularidad en el Atlético Palmaflor de Bolivia, en la temporada pasada volvió a Chile fichando en el ascendido Deportes Melipilla. Sin embargo, no jugó ningún partido. No logró alternar con Nicolás Peranic. Y en 2022 se fue al Sacachispas, que pertenece a la Primera División, lo que es la segunda categoría del país.