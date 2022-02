Cristopher Toselli: “A veces me castigaba de más por mis errores; aprendí que eso no te lleva a nada”

A Cristopher Toselli (33 años) se le escucha con ganas. Su voz irradia una felicidad que podría ser asociada a un canterano, de esos que recién están demostrando sus primeras armas en el fútbol profesional.

Desde Argentina, luego de una práctica en Central Córdoba, su nuevo club, el portero formado en la UC analiza su nueva experiencia en el extranjero. Quiere triunfar, más aún cuando su paso por México no fue como lo esperaba. Lleva tres encuentros disputados, en lo que en todos ha sido titular, consagrándose como una de las figuras de su elenco.

¿Por qué decide jugar en Central Córdoba?

Me llamó el gerente deportivo y después lo hizo el técnico. Me invitaron a este desafío, a jugar a la liga argentina. Que te llamen esas dos personas te hace muy fácil tomar la decisión porque demuestran que hay interés en tenerte. Hablé con el Tati (Buljubasich) en la UC y tenía las puertas abiertas, pero por el buen momento de Sebastián (Pérez) había que lucharla y no iba a ser fácil.

¿No es un retroceso?

No, para nada. No lo veo así. Debo ser de los pocos arqueros chilenos que ha jugado en una liga tan competitiva. Es un país que se caracteriza por sacar buenos arqueros. Que confiaran en mí, que apostaran por mí...no es para nada un retroceso. La liga es súper competitiva.

Se lo digo por ir a un equipo que peleará por no descender...

Sí, pero son apuestas que uno debe tomar. Acá hay equipos muy poderosos, pero nosotros también nos hemos armado bien.

En México no le fue bien. ¿Es su revancha en el extranjero?

No sé si llamarlo revancha, pero siempre tuve esa espina de salir de Chile porque en México no fue lo mejor. Si bien en México crecí un montón en otros aspectos, en lo futbolístico no fue lo que yo quería. Se dio esta oportunidad y no dudé.

¿Qué cambia del Toselli que fue a México y ahora está en Argentina?

Los años, evidentemente. El hecho de haber estado en Palestino, en Everton, que no son la Católica, que era mi zona de confort, me ayudaron mucho. No soy yo el que recibe a los jugadores, yo me tengo que adaptar al nuevo grupo. Tengo una familia que me acompaña y hace que todo esto sea más gratificante. Eso hace que sea mucho más llevadero.

¿Está más fuerte de cabeza?

Creo que sí, pero eso te lo da la experiencia. Con los años uno crece en todo sentido. Me siento mucho más fuerte frente a cualquier cosa, me vaya bien o mal. Es algo normal en cualquier jugador de experiencia.

¿Pensó que se le daría esta oportunidad de volver al extranjero?

Fui a Palestino buscando continuidad. Jugué casi 40 partidos, con Sudamericana incluida. Esto salió de un día para otro. No era que llegó hace tres meses. No me esperaba volver a salir, pero sabía que teniendo continuidad podría tener la posibilidad en cualquier lado.

En la UC 2017 usted decía que estaba obsesionado con jugar en el extranjero. ¿Ya no sentía eso?

No sé si era una obsesión, pero sí un deseo. Antes, en el 2017, lo único que yo quería era irme. No pensaba otra cosa que salir a jugar afuera. Ahora estaba abierto a cualquier otra eventualidad. Si hubiese cualquier otro equipo en Chile que me llenara, lo iba a tomar con el profesionalismo que me caracteriza. Estaba preparado ante cualquier eventualidad. No era una obsesión, no me quitaba el sueño en esta oportunidad.

¿Llegó a su máximo potencial?

Siempre creo que puedo mejorar, nunca me conformo. Busco conversar con gente, aprender, entrenar más. Siento que el puesto de arquero tiene esa característica. La edad ayuda mucho porque uno ya vivió todo lo que puede pasar en el fútbol. Siento y estoy dispuesto a seguir llenándome de conocimiento.

¿Se considera muy autoexigente?

Más que autoexigente, siempre estoy tratando de llegar a lo mejor. A veces uno se castigaba de más, pero aprendí que no se llega a nada. Antes era mucho más autoexigente, pero ahora tengo un equilibrio. Antes me quedaba con todo lo malo, nada de lo bueno. Ahora no soy así. Soy mucho más equilibrado, reconozco y me felicito muchas veces.

¿Esa autoexigencia no lo dejaba disfrutar el fútbol?

Puede ser. Es difícil responderlo. Uno siempre quiere disfrutar del fútbol, pero hay momentos y momentos. Hoy lo estoy haciendo, en Palestino lo terminé haciendo. Uno puede cometer errores, puede ser la figura, pero finalmente lo único que hay que hacer es entregarse. Ese equilibrio lo estoy logrando.

¿Su paso por Palestino lo reencantó en el fútbol?

No. Porque si bien en la Católica no jugué el último tiempo, me tocó estar en otra situación, aprendí mucho. Es obvio que a uno le gusta jugar, se prepara para eso. Pero mi forma de entrenar no se modificaba por eso. La adrenalina de jugar es única, pero aprendí desde la otra vereda.

¿No evalúo quedarse este año en la UC para pelear un puesto?

Sí. Si no había nada que me llenara, yo volvía a la UC. Lo tenía súper claro. Apareció esto y feliz de estar acá.

Pero antes fue Dituro y ahora Pérez. ¿No se le cerró el arco de la UC para siempre?

No. Estoy feliz en este momento. El lugar en el que estoy hoy es donde quiero estar. Si bien la UC es mi casa, la considero así, y probablemente el día de mañana vuelva, hoy estoy muy feliz acá. Me abrieron las puertas, tengo compañeros que me recibieron de gran manera. No tengo esa espinita de estar en la UC. Le deseo lo mejor, lo seguiré viendo porque soy un hincha más, pero estoy feliz acá.

Usted es considerado un histórico de la UC, pero no fue protagonista en los mejores años del club. ¿No le da vuelta esa situación?

No estuve jugando, pero sí pertenecía al plantel. Si bien no es lo mismo, lo siento como tal... Me siento partícipe de los torneos que ganamos en 2019 y 2020. Y los anteriores también. Son etapas y momentos. ¿Si me da celos? Para nada. Lo que más quiero es que a la Católica le vaya bien independiente de quién esté. Ojalá logren el pentacampeonato porque sería bueno para el fútbol chileno.

¿Piensa retirarse en la UC?

No sé, el retiro todavía lo veo lejos. No tengo idea lo que me puede deparar el futuro. Tampoco le tengo miedo. Hoy pertenezco a la Católica, pero sé que el fútbol tiene muchas vueltas.