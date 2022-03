Escándalo en la Primera B: el grosero error arbitral que desató la furia de Santiago Wanderers

Un escandaloso error arbitral ocurrió este miércoles en la Primera B. Uno que desató la furia y los reclamos de Santiago Wanderers. Durante el primer tiempo del compromiso entre el conjunto de Valparaíso y Rangers, Ignacio Lara, defensor del equipo talquino, sacó del arco una pelota que ya había traspasado completamente la línea de gol, lo que no fue advertido por los jueces, quienes decidieron no otorgarle la conquista a los dueños de casa.

En la V Región no lo podían creer. De hecho, la cuenta oficial de Twitter del Decano no tardó en reaccionar a lo sucedido. “En cualquier parte del mundo esto es gol, menos en nuestro estadio... Es increíble lo que se comieron los jueces!!!”, fue el escrito que acompañó una imagen en la que se aprecia claramente que el tanto no cobrado a Lucas Cepeda era válido.

Cabe mencionar que el ascenso chileno no cuenta con la tecnología de VAR, por lo que los árbitros del compromiso no tuvieron la posibilidad de revisar la jugada y enmendar su grave error que dejó a los dueños de casa sin la posibilidad de inaugurar el marcador.

Tras la polémica del partido, el equipo forastero consiguió ponerse en ventaja, gracias a un gol de Manuel Lolas, lo que molestó más aún a los caturros, que debieron comenzar en ventaja. En el complemento, tuvieron un penal a favor para conseguir la igualdad. Sin embargo, el meta Miguel Jiménez se lució con una gran atajada para evitar el 1-1. Posteriormente, Alfredo Ábalos marcó el 0-2 con un zapatazo. Aunque Ezequiel Rescaldani descontó en los 71′, Lionel Altamirano acabó con las esperanzas locales tras anotar el 1-3 en los 82′.