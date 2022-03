“Robaron mientras nuestros bebés dormían”: asaltan la casa de Paul Pogba cuando jugaba la Champions con el Manchester United

Paul Pogba vivió una auténtica pesadilla durante la noche de este martes. El volante del Manchester United no solo lo pasó mal en lo futbolístico, tras la eliminación de la Champions League a manos del Atlético de Madrid, sino que, mientras se encontraba disputando el duelo, válido por los octavos de final del certamen continental, sufrió un robo en su hogar, con sus hijos ahí. Sin dudas, uno de los mayores sustos de su carrera.

Mediante su cuenta de Twitter, el mediocampista francés detalló lo sucedido en su hogar, en lo que fue un momento de horror puro tanto para él como para su esposa. El futbolista, además, ofreció recompensa para intentar recuperar las especies que fueron robadas de su domicilio y encontrar a los culpables.

“Anoche, la peor pesadilla de nuestra familia se hizo realidad cuando asaltaron nuestra casa mientras nuestros bebés dormían en su habitación. Los ladrones estuvieron en nuestra casa por menos de cinco minutos, pero en ese tiempo nos quitaron algo más valioso que cualquier cosa que tuviéramos en nuestra casa... nuestra sensación de seguridad y protección”, comenzó relatando Pogba.

“Esto ocurrió durante los últimos minutos del partido de anoche cuando sabían que no estaríamos en casa. Mi esposa y yo corrimos a casa sin saber si nuestros hijos estaban a salvo e ilesos. Como padre, no hay peor sentimiento en este mundo que no estar ahí para proteger a tus hijos y espero sinceramente que nadie tenga que sentir lo que yo sentí anoche. Por esta razón es que me gustaría ofrecer una recompensa para cualquiera que tenga una pista para ayudarnos”, complementó el jugador de los Diablos Rojos.

La situación vivida por el exJuventus fue muy similar a la que atravesó Ángel Di María, cuando, en marzo de 2021, fue víctima de un robo en su hogar, cuando estaba en cancha disputando un duelo frente al Nantes. El argentino fue sacado del campo de juego por su entrenador para notificarle lo que había ocurrido.