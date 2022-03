¿El fin de una era?: Los números que dan cuenta del ocaso de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en Europa

“La Champions se queda sin sus estrellas”. El relato tras la eliminación de Manchester United refleja lo que sintió el mundo del fútbol al saber que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se quedaban fuera del principal torneo europeo a nivel de clubes.

Los colosos que dominaron las canchas del mundo por más de una década se quedaron fuera de los cuartos de final de la competencia de clubes por segundo año consecutivo y, por primera vez en 16 años, ninguno estará en dicha instancia.

Ya se habla del fin de una era. Una época donde ambos se repartieron la Orejona y los Balones de Oro y llegaron a ser considerados como los sucesores de Diego Maradona y Pelé. No en vano, el argentino gritó campeón cuatro veces en la Champions (2006, 2009, 2011 y 2015) y el portugués lo hizo en cinco oportunidades (2008, 2014, 2016, 2017 y 2018). El primero consiguió todos sus títulos con el Barcelona y el segundo lo logró en una ocasión con el United. Las otras las levantó con el Real Madrid.

Para el trasandino la decadencia comenzó el año pasado, con el Barcelona, cuando los catalanes cayeron ante el PSG, su actual escuadra, en cuartos. Sumó 540 minutos en seis partidos jugados, donde marcó cinco goles. Este año, con 630 minutos disputados, en siete compromisos disputados, marcó la misma cantidad. La caída libre, a nivel colectivo, se viene dando desde hace siete años, pues el 2016, 2017, 2018 y 2020 no logró saltar la valla de los ocho mejores y solo el 2019 se inscribió -con los azulgrana- en semis.

“Es complicado ganar la Champions. Es una competición que reúne a los mejores equipos y, donde el mínimo detalle, error, te puede eliminar”, aseguró, en febrero, la Pulga.

Se le apareció el diablo rojo

Si el rosarino, con sus 35 años, al menos podrá levantar un trofeo este año, la Ligue 1, el luso, a sus 37, no agregará ninguna copa a sus vitrinas. A 20 puntos del Manchester City, el United necesitaría una remontada histórica para poder quedarse con la Premier League y así darle una alegría a su máximo ídolo en la actualidad. De lo contrario, CR7 se iría con las manos vacías, algo que no sucedía desde la temporada 2009-2010. cuando con el Real Madrid no logró ninguno de los objetivos propuestos al inicio de las distintas competiciones (segundo en La Liga, eliminado en octavos de Champions y en dieciseisavos de la Copa del Rey).

Cristiano, eso sí, tuvo una alegría durante este año: con los tres goles que le marcó al Tottenham se convirtió en el máximo artillero de todos los tiempos con 807 dianas, superando así a Josef Bican que tenía 805.

Pero si de hablamos del enfrentamiento de clubes europeos, la Juventus y los Diablos Rojos, los últimos clubes que ha integrado, vieron su declive. En la escuadra italiana solo sumó 570 minutos y cuatro goles en los seis partidos que jugó. Esta vez llegó a siete compromisos, 612 minutos, y seis anotaciones con la entidad inglesa. Peor aún, la prensa de ese país lo culpa directamente de la eliminación del Man-U y The Telegraph repara en un detalle no menor. “Cristiano Ronaldo no consiguió ni un disparo al arco, lo cual, para un hombre que remata todo el rato, es un logro bastante raro”, escribió el medio.

¿Es el ocaso de ambos futbolistas? Con figuras de esta talla es imposible asegurarlo, pero sí hay una certeza: la Orejona se quedó sin sus regalones y además perdió a varios de los posibles sucesores, pues ya no están Neymar ni Mbappé. Tampoco siguió el Inter de Lautaro, Sánchez y Vidal y sólo João Félix del Atlético, Vinicius y Benzema del Madrid o Salah y Mané del Liverpool tendrán la oportunidad de ocupar el puesto de estos reyes del balompié.