El estadio Santa Laura es rayado con consignas contra Azul Azul y los jugadores de la U

La situación de Universidad de Chile en el presente torneo ya parece haber colmado la paciencia de algunos sectores de los hinchas azules. El mal momento futbolístico de los laicos que los tienen en el 11° lugar de la clasificación con seis puntos, sumado a la última seguidilla de tres derrotas consecutivas, incluyendo la caída en el Superclásico, es algo que algunos no pueden soportar tras las primeras seis fechas de la competencia.

Por lo mismo, la madrugada de este jueves, en la previa del choque en el que la U recibirá a Curicó Unido en el estadio Santa Laura, el recinto de la comuna de Independencia apareció con fuertes rayados en los que se apuntan a la dirigencia y a los jugadores del equipo.

“Fuera Azul Azul”, “Fuera la S.A.”, fueron algunos de los mensajes dirigidos hacia la directiva de la concesionaria.

También se apuntó hacia los jugadores. “Corran como a fin de mes a revisar sus cuentas corrientes”, fue otro de los rayados que se pudo encontrar en el sector del acceso a los estacionamientos del coliseo.

Uno de los últimos hechos que han marcado al trabajo dirigencial de los estudiantiles ha sido la suspensión del duelo contra Unión Española del pasado fin de semana después de que estos no encontraran un estadio en el que se les permitiera llevar a cabo el partido conta los hispanos, aunque este ya se encuentra reprogramado para disputarse el domingo 27 de marzo a partir de las 12.00 horas en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

por otro lado, dese el aspecto deportivo, el mal funcionamiento del equipo tiene muy cuestionado el trabajo de Santiago Escobar como técnico del primer equipo masculino de los azules.

“Tengo el derecho y me siento con fuerzas para luchar contra la adversidad y en la primera dificultad, no me voy a entregar ni voy a claudicar”, comentó en la previa del duelo contra los albirrojos.

“Se en qué lugar estoy y la responsabilidad que tengo y deseo cumplir mi contrato hasta diciembre y aquí he encontrado respaldo de la dirigencia”, continuó.

Por lo pronto, el duelo entre Universidad de Chile y Curicó Unido, que marcará el regreso de la hinchada azul a los estadios después de tres meses, está programado para hoy a partir de las 20.30 horas.