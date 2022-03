El técnico del Blackburn confirma viaje de Brereton a la Roja, pero le raya la cancha: “Su lealtad debe ser con el club que paga su salario”

Tony Mowbray cedió. El entrenador del Blackburn Rovers por fin reconoció que no hay vuelta atrás en el viaje de Ben Brereton a la última doble fecha de las Eliminatorias. Sin embargo, fiel al estilo que ha adoptado en el último mes, envió un mensaje a la Roja y al mismo futbolista. “Su lealtad debe estar con el club de fútbol que paga su salario”, dijo.

De todas formas, el estratega asegura que el desplazamiento del artillero debería ser ‘ir y volver’, dada la evolución de su lesión. “Se va el 20 de marzo, para reportarse el 21. Allá lo van a evaluar. Desde nuestra perspectiva debe hacerlo y marcharse. No pueden correr riesgos con él”, aseguró.

Pese a esto último, el estratega está en conocimiento de la importancia que tiene la presencia de Brereton para el equipo nacional. “Es muy apegado a la Selección, el pueblo chileno le ha tomado cariño. Ha pasado un tiempo fantástico con su país y es amado por la gente. No quiere darles la espalda y no me gustaría que hiciera eso”, afirma.

Para el cuerpo técnico de Martín Lasarte la presencia del goleador es clave y los números lo reflejan. Con el chileno-inglés en cancha, la Roja suma un 67 por ciento de rendimiento en las Eliminatorias, mientras que en los duelos que no ha estado, la productividad baja al 23 por ciento.

“Tiene la cabeza jodida”

Este jueves, Francis Cagigao reconoció que el retraso en el arribo del delantero se dio por una recaída del jugador. El plan original estipulaba que el 18 de marzo ya estaría en tierras nacionales. En ese contexto, Mowbray asegura que ha conversado del tema con Ben antes de su viaje: “Le dije que si no está en forma, si siente alguna molestia, que lo comunique”.

El entrenador revela que las presiones han complicado al delantero. “Tiene la cabeza jodida, he tenido muchas charlas con él”. El entrenador del Blackburn es realista y sabe que si Chile llega con necesidad de puntos al duelo frente a Uruguay, es muy probable que se acelere la recuperación de Brereton. “Hay muy pocas posibilidades de que juegue contra Brasil y si juega contra Uruguay, dependerá del resultado en Maracaná”, dice.

Para cerrar, el inglés anticipa que si la Roja juega la última jornada sin opciones de clasificar “estará en el avión a casa para Ben”.