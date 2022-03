Promesas, reuniones y evaluaciones diarias: el tira y afloja entre la Roja y el Blackburn Rovers por Brereton

Ben Brereton está en medio de una disputa. Su nombre, sin quererlo, ni siquiera imaginarlo, pasó a ser el motivo de intensas conversaciones entre la selección chilena y el Blackburn Rovers, el club que hoy es dueño de su carta. Este último lucha por ascender a la Premier League, con el delantero chileno nacido en Inglaterra como una de sus principales figuras.

El pasado 14 de febrero se encendió una disputa que ya lleva casi 31 días. Brereton sufrió un esguince de tobillo que lo obligó a abandonar el campo de juego cuando su equipo igualó sin goles en casa del West Bromwich Albion. De ahí en adelante comenzó el calvario que obligó al jugador a someterse a una serie de tratamientos pensando en su pronta recuperación.

La lesión no solo golpeó a su escuadra. Desde la selección chilena se pusieron de inmediato en contacto con el futbolista. Los médicos le ofrecieron todo tipo de asesoramiento, más allá de que el delantero sumara a su rutina diaria de recuperación a unos médicos expertos en tobillo, en los que destaca uno de nacionalidad chilena. Se decidió que viajara a Dubai para que continuara con el tratamiento. ¿El motivo? Las bajas temperaturas de Londres no ayudarían al proceso que estaba enfrentando el hijo de madre chilena.

Lo cierto es que los días siguientes comenzó una disputa mediática a la que la Selección prefiere bajarle el perfil. El técnico del club, Tony Mowbray, deslizó en sus primeras conferencias que la responsabilidad recaía en el esfuerzo que realizó el ariete cuando defendió a la Roja en los duelos frente a Argentina (Calama) y Bolivia (La Paz). “Tenía un calendario muy difícil y parecía un poco fatigado antes de irse, luego jugó dos partidos a 10.000 (La Paz está a 3.600) metros de altura”, comentó. Ayer, Pablo Milad, el presidente de la ANFP, le respondió: “El análisis de que le afectó el partido en altura por el esfuerzo es muy subjetivo y es poco comprobable desde el punto de vista científico. Pero cada entrenador tiene su postura y nosotros la respetamos”, expresó.

Ben Brereton sufrió una lesión durante el partido entre West Bromwich Albion y Blackburn. (Imagen: Rovers)

El técnico de Brereton ha seguido enviando mensajes, casi intercalados por tres días de diferencia. ”Ellos querían que llegara algunos días antes para observarlo y ver cuán avanzado está, pero estará acá por unos días más en vez de ir a Chile, y si no está listo para el 21, estoy seguro de que él mismo informará que no se siente capaz de jugar”, dijo ayer. “El peor escenario es que no esté completamente apto, vaya y se lesione de nuevo. Es algo que no podemos permitir que suceda”, complementó Mowbray.

La conversación entre la Roja y el Blackburn ha sido fluida. La semana pasada, incluso, Cagigao estuvo presente en Londres. Se reunió con Brereton, con quien conversa a diario para saber cómo evoluciona la dolencia. También agendó una cita con el dueño del club inglés para evitar cualquier tipo de polémica por la nominación del atacante. En la cita, el funcionario de Quilín le dejó en claro que no arriesgarán por ningún motivo el físico del jugador, pero que sí se apegarán a la normativa de la FIFA que le exige a las instituciones a ceder a sus jugadores. El Reglamento sobre Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA respalda al Equipo de Todos. La idea de que se incorporara este viernes, sin embargo, fue rechazada. Recién lo hará el domingo. En el club europeo no descartan enviar un médico con Brereton a la Roja para evitar que el jugador juegue con molestias.

Este lunes, sin embargo, llegó una alerta que incomodó a ambas partes. La evolución que había tenido Ben sufrió un pequeño revés. En su primer día de conducción y cambio de dirección con balón sintió dolor. Y tuvo que abandonar la práctica. Por eso mismo, al momento en que la Roja oficializó la citación de Brereton Díaz, el Blackburn dejó una interrogante. “Ben Brereton ha sido nominado a la Roja para sus próximos partidos de las Eliminatorias de la Copa Mundial. Aún no se ha tomado una decisión final con respecto a su estado físico y posible participación”, señalaron los ingleses.

La idea de la Selección es que Brereton intente hasta el último día llegar al duelo frente a Brasil. Se le exigirá, pero bajo ningún punto se le expondrá a una lesión mayor, dicen al ser consultados por El Deportivo. De alguna manera, se realizará el proceso que ya se ha ejecutado con Charles Aránguiz y Erick Pulgar, quienes han viajado a la Roja resentidos físicamente y que de acuerdo a su evolución en Juan Pinto Durán fueron tomados en cuenta. “Todo dependerá de cómo aguanta el dolor Ben. Él tendrá la última palabra”, insisten en el búnker de la Roja.

Big Ben quiere estar

En la Selección han luchado por sumar a Brereton a la doble fecha eliminatoria. Asumen su importancia dentro de un equipo que ya lo valora como uno de los encargados de tomar la bandera de la regeneración. Y el propio delantero se ha encargado de aclararles a sus cercanos que su idea es extremar recursos para poder llegar a los duelos claves para la aspiración de llegar a Qatar. Su compromiso con la Roja es a toda prueba.

Arturo Vidal, incluso, confesaba las charlas que ha tenido con el joven atacante para darle consejos en el proceso de recuperación. “Está haciendo todo lo posible por estar, hace poco le di unos consejos. Le dije algunas cosas sobre lo que he hecho yo para poder estar en los partidos importantes. Todo va en la cabeza, el querer estar, defender a un país”.

Vidal y Brereton festejan tras el gol del delantero a Paraguay.

La irrupción de Ben Brereton ha sido fundamental en la levantada que tuvo la Roja. El artillero ha disputado seis partidos en las actuales Eliminatorias, con cuatro triunfos para Chile y dos derrotas. Sin él, el Equipo de Todos ha disputado 11 encuentros y solo pudo ganar uno.

En los seis enfrentamientos que jugó, contribuyó con tres goles. Uno cada dos duelos. Ese aporte indiscutible, Vidal lo tiene claro. “Es un goleador, delantero inglés, a la primera tiene convierte. Hace cosas que otros no. Ayuda mucho en la marca, cubre espacios, a veces ayuda como lateral izquierdo. Siempre está preparado para picar y buscar una pelota para anotar. Está conectado sin hablar el mismo idioma”, fueron los elogios del volante.