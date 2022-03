Blatter carga contra el presidente de la FIFA: “Infantino es un maleducado”

Josep Blatter no se guarda nada. A los 86 años, el ex presidente de la FIFA ya no siente temores y los reparos que le quedan a la hora de emitir alguna opinión son escasos. Por eso, no vacila al referirse con energía a la actual gestión del fútbol mundial. Y menos a la hora de criticar abiertamente a su compatriota Gianni Infantino, quien ahora detenta el cargo que ocupó entre 1998 y 2015 y del que salió en plena investigación por la corrupción en el organismo.

“Me dijo que le di problemas que no estaban solucionados cuando me suspendieron de la FIFA y que íbamos a arreglarlo en un congreso en México. Y después, en ese congreso no recibí ninguna información. Finalmente le pregunté por su promesa de solucionar mis problemas y la contestación fue que el actual presidente y la FIFA solo iban a discutir a través de los abogados. Fue la única y la última información que recibí de ese señor. Yo debo decir que es un maleducado. Fue una falta de respeto”, sostiene, a modo de ejemplo, en declaraciones al diario ABC, de España.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. (Foto: AP)

Envidia y celos

Sepp se remonta a la época en que fue sancionado para referirse a su situación particular. “Cuando una persona tiene éxito, se generan envidias y celos. Algunos no me quieren mucho. Entonces, cuando llego a una situación no muy clara, que no está clarificada aún, pensaron que la mejor solución es eliminar a Blatter del fútbol. Esto es un hecho. Finalmente la comisión de ética me eliminó del fútbol y después la justicia suiza se amparó en ese tema para meternos a Platini y a mi persona en una tribunal”, sostiene, con escasa autocrítica.

En el mismo plano, clama inocencia por los cargos que lo mantienen alejado del ambiente que ocupó buena parte de su vida. “El ser humano vive con su carácter, con su corazón y con su alma. Y yo puedo decir muy tranquilo que de todo lo que he hecho no hay ningún tribunal, ni penal ni cualquier otro, que me haya condenado. Lo único que está pendiente el tema del pago de Platini. Pero ni él ni yo tenemos miedo de responder a los que piensan que hemos hecho unas actividades en contra de la ley”, enfatiza.

Incluso precisa la controversia relacionada con la ex estrella francesa y ex timonel de la UEFA. “Se trata del pago de un salario cuando Platini trabajó en FIFA en los años 1998-2002. Es algo legal y confirmado por las instancias legales de la FIFA incluidas en el congreso. Dos millones de francos suizos es la cantidad, exactamente. Fue todo legal”, intenta aclarar.