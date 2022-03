El inminente fallo del TAS que pone en aprietos a Colo Colo

El fichaje de Nicolás Blandi en Colo Colo será recordado como uno de los peores en la historia del cuadro de Macul. Un delantero que llegó con cartel de refuerzo estrella, a cambio de US$ 1 millón y con el sueldo más alto del plantel, pero que apenas anotó dos goles en un año y medio con la camiseta blanca. Un fiasco total.

Y aunque el argentino se fue hace rato del Monumental, la pesadilla está lejos de terminar para el Cacique, porque San Lorenzo de Almagro, club que era el dueño del pase del jugador, demandó a los albos por US$ 400.000 en la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA.

Los cuervos acusan a la sociedad anónima que preside Edmundo Valladares de incumplir el contrato de transferencia de Blandi. Según el equipo transandino, Colo Colo nunca le pagó la segunda cuota del pase del futbolista formado en Boca Juniors, que fue transferido en enero de 2020, a petición expresa de Mario Salas, en ese entonces, técnico del conjunto de Pedreros.

Ante la negativa del subcampeón del fútbol chileno a saldar la deuda, principalmente, por problemas de caja, el Ciclón se vio obligado a ejercer acciones legales contra el Cacique. Y le fue bien a San Lorenzo, ya que, en marzo del año pasado, la sentencia de la FIFA acogió sus reclamos y les dio la razón. Por ende, se condenó al Cacique a pagarles US$ 393.403, algo así como 330 millones de pesos.

Sin embargo, meses después del fallo desfavorable, Colo Colo presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), con el fin de revertir el veredicto. “Tras los descargos de ambas partes, estamos a la espera de la sentencia por parte del Tribunal”, sostiene Blanco y Negro.

En todo caso, en Macul reconocen que es muy difícil que ganen el caso. Por lo mismo, asumen que tendrán que pagar en las próximas semanas los 400 mil dólares que les adeudan a los gauchos de Boedo por el pase de Nicolás Blandi, desde hace casi dos años.

Una historia de líos judiciales

Antes de la demanda del cuadro argentino, el Cacique también ejerció acciones legales contra San Lorenzo. Los albos reclamaban una supuesta deuda de US$ 1.000.000 por la transferencia de Paulo Díaz desde el club azulgrana al Al-Ahli de Arabia Saudita, en 2018.

El acuerdo establecía que si el defensa era vendido por, al menos, US$ 5 millones, esa parte beneficiaría al Cacique. Los transandinos alegaron que no procedía depositarle esa cantidad a la sociedad anónima, ya que, según ellos, la transferencia no había alcanzado ese límite.

La máxima corte del deporte mundial le encontró razón al cuadro santo en noviembre del año pasado, lo que echó por tierra el plan que tenían en Macul, donde pretendían que de esa cifra se dedujera la deuda por Blandi, que alcanzaba los 400 mil dólares.

Así las cosas, todo apunta a que Colo Colo será vencido por San Lorenzo en el TAS, por lo que ByN tendrá que desembolsar una millonaria cifra para completar el pago de un fichaje que llegó como estrella, pero que se fue como una costosa y terrible pesadilla.

¿Qué pasa si los albos se niegan y no pagan? “Les pasaría lo mismo que a nosotros nos pasó cuando Palestino nos demandó por Paulo Díaz: quedarían impedidos de fichar jugadores por un período determinado de tiempo hasta que no saldaran su deuda”, asegura una de las principales autoridades del club de Boedo, que prefiere no dar su nombre, ya que el fallo está a punto de anunciarse.

Por si fuera poco, ByN sigue pagándole la indemnización al atacante, que en julio de 2021 rescindió contrato con el club, el que expiraba en diciembre de 2022. De hecho, aquel gasto influyó significativamente en las enormes pérdidas que sufrió Blanco y Negro hasta septiembre de 2021, las que superaron los 2.400 millones de pesos.

“El aumento en los costos de ventas se debe principalmente al acuerdo con el jugador Nicolás Blandi para poder colocar término anticipado a su contrato que mantenía con Blanco y Negro S.A., el que expiraba en diciembre de 2022″, establecen los últimos estados financieros de la concesionaria. Una pesadilla que está lejos de terminar para los albos y que aún hace temblar la billetera en Pedreros.