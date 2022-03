La confesión de Pablo Solari: “El Superclásico me sirvió para subir la autoestima”

Deportes Antofagasta y Colo Colo llegaban con un registro bastante particular a la sexta fecha; los primeros no habían ganado de local y los segundos no registraban ni un sólo triunfo de visita.

Además, los pumas debían luchar por salir de la zona de descenso y el Cacique buscaba acercarse a los punteros Ñublense y Cobresal. Y el gol de Gabriel Costa (50′) desequilibró el marcador en favor de los blancos y le puso justicia a un partido, donde los locales nunca le pudieron tomar la mano a los dirigidos por Gustavo Quinteros.

“La verdad es que fue un partido favorable a nosotros. Pudimos alargar la diferencia, pues tuvimos muchas jugadas que terminamos mal y nos faltó la tranquilidad para definir”, dijo el entrenador de los santiaguinos a TNT Sports.

“Hay jugadores que se deben acostumbrar a este sistema, a ganar de espaldas y los tres de arriba deben hacer más movimientos de ataque. Creo que cuando tengamos más funcionamiento arriba, haremos un buen papel en el torneo y en la Copa Libertadores”, agregó, sobre la falta de finiquito.

14 DE MARZO 2022 / CALAMA ,durante el partido valido por la Sexta fecha del Campeonato Nacional AFP PlanVital 2022, entre Deportes Antofagasta vs Colo Colo, disputado en el estadio El Cobre. FOTO CAMILO ALFARO / AGENCIA UNO

Precisamente, el DT también aclaró que están trabajando para mejorar esa faceta, pues le preocupa la poca definición que tiene su escuadra. También anunció que habrá rotación y que los jóvenes tendrán más espacio cuando comience la Libertadores. Eso hará que sumen minutos sub 21, ítem en el que hoy están en deuda.

Sobre la nominación de Gabriel Suazo y Brayan Cortés a la selección chilena y la posibilidad de que se sumen este viernes al trabajo de la Roja, el DT fue categórico. “Aquí se necesita planificación, porque es injusto que el jugador que se pierda un partido de la liga o un partido de su selección, por lo que si los quieren el viernes, debemos jugar el jueves”, advirtió.

En tanto, la figura del encuentro, Pablo Solari, celebró la victoria. “Es un triunfo importante para seguir sumando y estar arriba, que es lo que buscamos”. Acto seguido, el argentino reveló que su participación en el duelo con Universidad de Chile fue vital para recuperar su nivel. “Me sirvió muchísimo el clásico, porque no estaba teniendo buenos partidos y me sirvió para subir la autoestima”, confesó.

Por último, Solari anunció que “no queremos descuidar ninguna competencia, queremos ganarlo todo y lo daremos todo para cumplirlo”