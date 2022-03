El Blackburn se rebela y pone en duda la presencia de Brereton en las Eliminatorias

La relación de la Roja con el Blackburn Rovers nunca ha sido buena. La selección chilena y el club inglés siempre han tenido diferentes posturas con respecto a la participación de Ben Brereton en las Eliminatorias, y esta vez no fue la excepción.

Es que la nominación del delantero chileno no cayó nada bien en las huestes europeas, pues el jugador viene saliendo de una lesión en los ligamentos del tobillo derecho y recién volvió a pisar el pasto el domingo que pasó. “Ellos querían que llegara algunos días antes para observarlo y ver cuán avanzado está, pero estará acá por unos días más en vez de ir a Chile, y si no está listo para el 21, estoy seguro que él mismo informará que no se siente capaz de jugar”, señaló el entrenador de los Rovers, Tony Mowbray.

Luego, agregó: “El peor escenario es que no esté completamente apto, vaya y se lesione de nuevo. Es algo que no podemos permitir que suceda”.

Y sus palabras no quedaron en una simple bravata, pues, horas más tarde, la escuadra de la rosa lanzó una cruda advertencia en sus redes sociales: “Ben Brereton ha sido nombrado en el equipo de la Selección Chilena para sus próximos duelos clasificatorios de la Copa Mundial. Aún no se ha tomado una decisión final con respecto a su estado físico y posible participación”.

Una amenaza que choca contra la regla que dictamina que todos los clubes deberán prestar a sus jugadores en fechas FIFA, por lo que el Blackburn se arriesga a duras sanciones de parte del ente rector si es que decide dejarlo en Inglaterra y no verifica que su estado físico no era óptimo para volver a las canchas.

Algo que el cuerpo médico del equipo de Lasarte ha seguido de cerca en los últimos meses y donde se dice que Ben podría llegar perfectamente al duelo que sostendrán con Uruguay el próximo 29 de marzo. Choque que será decisivo para Chile, pues -de lograr el milagro ante Brasil (24 de marzo) o si se dan otros resultados- estarían peleando un cupo directo al Mundial de Qatar o al menos un pasaje el repechaje.