Desafiando a los minutos Sub 21: la formación sin juveniles que prepara Colo Colo para visitar al puntero Coquimbo Unido

Colo Colo visita a Coquimbo Unido este domingo, a las 12.30, con la misión de sumar de a tres para acercarse a los puestos de copas internacionales. Hoy se encuentra en el octavo lugar de la Liga de Primera, con 34 puntos, a cuatro de ese objetivo. Sin embargo, ha enfrentado sensibles bajas en los últimos días, por lo que el DT Fernando Ortiz tuvo que trabajar en otras variantes.

La baja por lesión del juvenil Francisco Marchant, quien se espera que esté fuera de las canchas entre cuatro o seis semanas por un esguince medial de la rodilla derecha, obligó al entrenador a buscar un reemplazo, lo que también complica la obligación de utilizar jugadores Sub 21.

La norma indica que al término del torneo, los clubes deben cumplir con 1.890 minutos para jugadores Sub 21, y actualmente los albos llevan 1.439. Quedan siete partidos y 451 minutos para completar esta exigencia.

Esto obliga a que el cuadro popular tenga en sus partidos a un Sub 21 durante 64 minutos en promedio, pero con la salvedad de que está cubriendo parte de esta deuda con jugadores convocados a las Sub 17, lo que le permite sumar automáticamente 63′ mientras se dispute el Mundial en noviembre.

De acuerdo a información de radio Cooperativa, el estratega albo no ocupará futbolistas juveniles, una decisión que estrecha aun más el margen de maniobra. Además, destacan los regresos de Fernando de Paul y Javier Correa, quienes superaron lesiones y se entrenaron con normalidad en estos días.

Con este panorama, De Paul ocupará el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg conformarán la defensa; Arturo Vidal, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez, el mediocampo; Lucas Cepeda, Javier Correa y Claudio Aquino serán el tridente de ataque.

La ilusión de Villagra

De cara al duelo de este fin de semana en la Cuarta Región, el defensa Jonathan Villagra se refirió a la importancia de este encuentro frente al gran candidato para ganar el título, pues lleva una ventaja de 14 puntos sobre Universidad de Chile y Universidad Católica. Eso sí, el Cacique puede jactarse de ser el único equipo que ha derrotado a los Piratas en la Liga de Primera.

“Será un partido difícil. Nosotros estamos necesitados de puntos para escalar en la tabla. Nos enfocamos en ganar para tratar de meternos en una copa internacional”, afirmó el zaguero en un video publicado en las redes sociales albas.

En cuanto a la preparación del equipo, el futbolista destacó: “Tuvimos un tiempo largo para prepararnos para este partido. Jugamos un par de amistosos y pusimos en la cancha la idea del entrenador. Nos estamos afiatando bien a su idea”.

Asimismo abordó la necesidad de sumar una victoria para cerrar de la mejor manera una difícil temporada. “Estamos motivados en conseguir este último objetivo, que es clasificar a una copa internacional. Queremos ganar todos los partidos que nos quedan”, declaró.