SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Impacto en Ecuador: futbolista sufre atentado mientras iba a una práctica y dos personas son detenidas

Bryan Angulo, quien milita en la Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo, resultó herido durante un ataque mientras se dirigía a un entrenamiento. El club informó que su estado es "estable".

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Bryan Angulo milita en la Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo, de la segunda división de Ecuador.

Impacto en Ecuador. El futbolista ecuatoriano Bryan Angulo resultó herido este jueves en un atentado ocurrido en la provincia costera de Manabí, por el que han sido capturadas dos personas, según informó la policía local, replicada por la Agencia EFE.

Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo, el club de Angulo, informó en un comunicado que el futbolista, conocido como el ‘Cuco’, fue víctima de un “atentado contra su vida”, y aseveró que gracias a la oportuna atención médica y el apoyo de sus compañeros “su estado de salud es estable”. Asimismo, comunicó que varios de los jugadores del club “han recibido amenazas relacionadas con el compromiso deportivo programado para este viernes 17 de octubre frente al club Búhos ULVR”.

“Rechazamos todo acto que busque intimidar, amedrentar o generar miedo en nuestros jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y afición. Condenamos enérgicamente cualquier forma de violencia porque el fútbol debe ser un espacio de paz, respeto y unión”, añadió.

El club formuló un llamado urgente a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Asociación de Fútbol de Manabí y autoridades competentes para que este encuentro se dispute en un escenario que garantice la seguridad de los protagonistas, dentro y fuera del campo de juego.

Agradeció las muestras de solidaridad y el acompañamiento de la afición, instituciones y organismos de control “con quienes se han realizado las gestiones correspondientes para esclarecer los hechos y asegurar la tranquilidad de nuestro plantel”, finalizó en un comunicado.

La Fiscalía General del Estado informó que dos sospechosos “fueron aprehendidos por su presunta participación en el ataque armado ocurrido esta mañana contra un futbolista en Portoviejo (Manabí)”. La autoridad avanzó que dispuso la práctica de las primeras diligencias y en que las próximas horas se les formularán los cargos.

En lo que va del año se han registrado al menos cuatro ataques armados contra futbolistas de clubes profesionales de Ecuador, entre ellos el ocurrido el pasado 19 de septiembre cuando fue asesinado en la provincia de Esmeraldas (fronteriza con Colombia) el centrocampista Jonathan ‘Speedy’ González, del club 22 de Julio, que disputa la segunda división en el país.

De acuerdo con la Policía, González fue acribillado a disparos dentro de su domicilio en un ataque en el que quedó herida otra persona que murió cuando era trasladada a un centro médico.

Lee también:

Más sobre:Fútbol internacionalEcuadorBryan AnguloLDU PortoviejoViolencia en Ecuador

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Riña en hogar de Mejor Niñez de Santiago termina con un menor de edad herido por elemento cortopunzante y otro detenido

MH-60M Black Hawk: Cómo es el helicóptero de la FACH con el que se perdió contacto en Campos de Hielo Sur

Extraditan a Chile a sujeto condenado por homicidio de funcionario de la PDI tras mantenerse cuatro años prófugo en Bolivia y Paraguay

Nobel de Economía 2025 explica la “destrucción creativa” y destaca rol de la educación

Crisis por cuentas de la luz provoca caída de uno de los ministros más cercanos a Boric

Trabajadores del comercio y reparación de vehículos son los que más solicitan el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

3.
Felipe Fuenzalida, exsicólogo de la Sub 20: “Nicolás Córdova tiene rigidez cognitiva; cree que tiene la verdad absoluta”

Felipe Fuenzalida, exsicólogo de la Sub 20: “Nicolás Córdova tiene rigidez cognitiva; cree que tiene la verdad absoluta”

4.
Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

5.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Servicios

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

Riña en hogar de Mejor Niñez de Santiago termina con un menor de edad herido por elemento cortopunzante y otro detenido
Chile

Riña en hogar de Mejor Niñez de Santiago termina con un menor de edad herido por elemento cortopunzante y otro detenido

MH-60M Black Hawk: Cómo es el helicóptero de la FACH con el que se perdió contacto en Campos de Hielo Sur

Extraditan a Chile a sujeto condenado por homicidio de funcionario de la PDI tras mantenerse cuatro años prófugo en Bolivia y Paraguay

Nobel de Economía 2025 explica la “destrucción creativa” y destaca rol de la educación
Negocios

Nobel de Economía 2025 explica la “destrucción creativa” y destaca rol de la educación

Trabajadores del comercio y reparación de vehículos son los que más solicitan el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia

Empresarios en alerta por otros 24 proyectos de ley que podrían elevar los costos laborales a futuro

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile
Tendencias

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)

Uruguay aprobó su ley de eutanasia: quiénes podrán acogerse a este derecho

Impacto en Ecuador: futbolista sufre atentado mientras iba a una práctica y dos personas son detenidas
El Deportivo

Impacto en Ecuador: futbolista sufre atentado mientras iba a una práctica y dos personas son detenidas

Cambio en la Copa Libertadores Femenina: Colo Colo definirá el tercer lugar en un particular horario

Viene de conseguir su primer punto ATP: Benjamín Pérez, de 16 años, accede a los cuartos de final del M15 de Santiago

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana
Finde

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

Muere a los 74 años Ace Frehley, fundador y guitarrista emblemático de Kiss
Cultura y entretención

Muere a los 74 años Ace Frehley, fundador y guitarrista emblemático de Kiss

Ace Frehley: el guitarrista histórico de Kiss está hospitalizado y con pronóstico reservado

Quince voces jóvenes para la nueva crónica chilena

Israel y Hamas intercambian acusaciones mientras aumenta la tensión por los restos de los rehenes y las rupturas a la tregua
Mundo

Israel y Hamas intercambian acusaciones mientras aumenta la tensión por los restos de los rehenes y las rupturas a la tregua

Zelensky remarca a su llegada a EE.UU. que “no debe haber otra alternativa que la paz”

Venezuela pide al Consejo de Seguridad de la ONU que declare ilegales los ataques de EE.UU.

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo