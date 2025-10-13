SUSCRÍBETE
El Deportivo

Al ritmo del Chavo del 8: la burla de la Selección Argentina a México tras eliminarlos en el Mundial Sub 20

Tras avanzar a las semifinales del certamen planetario, el plantel de la Albiceleste festinó contra el combinado azteca utilizando la canción de la popular serie de Chespirito.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Argentina eliminó a México en los cuartos de final y se convirtió en el segundo semifinalista del Mundial Sub 20 ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Argentina hizo valer la historia y eliminó a México del Mundial Sub 20. El combinado transandino, máximo ganador del certamen planetario juvenil (6), no dejó espacio a las dudas en el Estadio Nacional: se impuso por 2-0 a un desdibujado cuadro azteca, que no pudo revalidar la buena actuación que tuvo frente a Chile en los octavos de final.

Si bien la ventaja para la Albiceleste se vio cómoda en el marcador —gracias a los goles de Maher Carrizo (9′) y Mateo Silvetti (56′)— las acciones indicaron un desarrollo mucho más áspero. En concreto, el trámite del duelo estuvo marcado por los constantes roces entre ambos elencos, en el que los futbolistas Diego Ochoa y Tahiel Jiménez dejaron con nueve hombres al equipo norteamericano por dos expulsiones sobre los minutos finales.

Los dimes y diretes, incluso, se llegaron a extender hasta los banquillos. Por ejemplo, al momento de una de las cartulinas rojas, el entrenador argentino Diego Placente fue captado haciendo un gesto de silencio contra un miembro del cuerpo técnico mexicano que protestaba contra el arbitraje.

Pero las provocaciones no se quedaron ahí. Al momento de la salida de los equipos desde los camarines del reducto de Ñuñoa, el plantel argentino siguió con las burlas y se retiró rumbo al bus utilizando un parlante en el que sonaba a todo ritmo la canción principal del Chavo del 8, popular serie de México.

Las bromas transandinas, por cierto, no cayeron nada de bien en la vereda azteca. El entrenador Eduardo Arce, criticó fuertemente el comportamiento de los sudamericanos: “Es parte del fútbol. Tiene que quedar ahí, pero te revoluciona. Sabemos que ellos son buenos en esto. Estamos muy dolidos, pero sabíamos que nos íbamos a encontrar contra este equipo, que nos iba a cortar situaciones“.

Placente, en tanto, prefirió desmarcarse de la polémica. En un momento se picó también en los bancos, ja. Intentamos mantener la calma para transmitírsela a los chicos, que hicieron un gran partido. Nuestro principal objetivo era llegar hasta el último día de competencia. Estamos más cerca, ahora hay que recuperar los soldados para la pró xima batalla que Colombia va a ser durísimo“, lanzó.

