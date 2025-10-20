“Los vamos a matar; no van al Mundial”: los provocadores cantos de Argentina Sub 20 contra Chile en su regreso a Buenos Aires

“Los vamos a matar; no van al Mundial”: los provocadores cantos del plantel de Argentina Sub 20 en el aeropuerto de Santiago.

Argentina Sub 20 mastica el dolor de la derrota en Santiago. Este domingo, la Albiceleste perdió la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos, por 2-0. Pese al escenario, en el aeropuerto de Santiago, un día después del partido, a los jugadores transandinos se les captó entonando cánticos que levantan la polémica.

Si bien la derrota es motivo de reflexión profunda del otro de la cordillera, mientras el plantel argentino hacía la fila para embarcar, se dio a conocer un vídeo difundido por la radio ADN en el que los jugadores decían “Chileno, te vamos a matar”, y posteriormente “Chileno no vas al Mundial”.

Los futbolistas de Argentina, a lo largo del torneo, reclamaron por el apoyo de los hinchas nacionales a sus rivales. Luego del certamen, de hecho, volvió a ser un tema. “Sabíamos lo que iba a ser jugar en Chile, lo tomamos con naturalidad. Tocó jugar los siete partidos de visitantes. Era un desafío para los que no tenemos tanto rodaje, pero los compañeros nos dieron mucho apoyo”, dijo Santino Barbi, arquero de Argentina Sub 20.

Por su lado, Diego Placente, el DT, elogió a sus dirigidos. “El plantel sabe lo que jugó, que hizo un gran torneo. Felicitar a los jugadores porque volvieron a dejar a Argentina en la final de un Mundial juvenil. Se armó un grupo en poco tiempo y formó un gran equipo, fuimos una gran familia y hemos pasado lindos momentos durante todo el mes. Son futbolistas con proyección de selección mayor”, señaló.

“Lo que más se disfrutó fue el grupo que se armó afuera de la cancha. Hicimos cosas para unir, pasarla bien y entendimos que son chicos que disfrutan del juego. Se va a extrañar a esta camada, porque uno realmente siente orgullo al conocer de chicos a estos jugadores”, agregó.