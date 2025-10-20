SUSCRÍBETE
El Deportivo

Arturo Vidal le responde a Mosa y aclara cómo será su relación con la Kings League

El Rey intenta despejar las dudas del timonel albo, que cuestionó su participación como capitán de Chile en el Mundial de la particular modalidad de fútbol 7, que se desarrollará en Brasil.

Christian GonzálezPor 
Christian González
Aníbal Mosa y Arturo Vidal.

Hace algunos días, Arturo Vidal anunció su ingreso a la Kings League. El Rey será el capitán del combinado que representará a Chile en el Mundial del particular formato de fútbol 7 que promueve la organización que lidera Gerard Piqué. Compartirá el rol con el streamer Shelao.

A nivel de redes sociales, la reacción no se hizo esperar. Miles de likes respaldaron la idea. En Colo Colo, sin embargo, reaccionaron con sorpresa, porque, hasta ahí, no habían sido informados de la alianza. Había una aprensión: la posible interferencia de esos compromisos con los que el Cacique tenga programados, considerado que el volante extendió automáticamente su relación con el club por un año más.

Arturo Vidal le responde a Mosa y aclara cómo será su relación con la Kings League

Después de la caída frente a Coquimbo, el volante intentó disipar las dudas. “Ese proyecto me gusta mucho, es algo lindo, están varios jugadores importantes, leyendas. Está Lewandowski, del Barcelona, está el inglés que está en la Juventus, está James, que es el jugador más importante que tiene Colombia”, detalló respecto de los elementos que le generan atracción para involucrarse en el evento.

Luego, explicó cómo ejercerá su rol. “Mi participación va a ser desde acá, nunca mi intención es a ir allá. Si tengo libre o si tengo algún momento para poder viajar, iré a Brasil”, especificó.

Arturo Vidal, en un partido de Colo Colo (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

En ese escenario, estableció que su prioridad es el Cacique. “Capaz que lo tendré que hacer en vivo en mi momento libre, pero jamás voy a salir de acá, de Chile o de algún entrenamiento de Colo Colo. Colo Colo es lo más importante”, puntualizó.

Aprensiones albas

Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro, había representado los reparos albos. “El foco de Arturo Vidal tiene que ser Colo Colo y si esto interfiere en pretemporada o entrenamientos tendrá que dejarlo de lado. No son compatibles”, estableció el timonel, en un claro rayado de cancha.

Menos lapidario fue el técnico Fernando Ortiz. “No soy quién como para decir lo que Arturo debe o no debe hacer con respecto a esas decisiones. Mientras a mí me responda dentro de la cancha, él puede hacer lo que manifieste y si el club puede llegar a decir algo, tampoco me corresponde a mí como para poder decir algo”, aseguró el DT. “Yo estoy enfocado en lo que me contrataron y eso es hacerle rendir máximo al jugador y hoy Arturo está dentro de esas condiciones para poder hacerlo”, complementó.

Más sobre:Arturo VidalColo ColoKings LeagueShelaoFútbolFútbol NacionalAníbal Mosa

