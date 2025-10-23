Prensa internacional y el Kun Agüero se rinden ante Erick Pulgar en el triunfo de Flamengo ante Racing en la Libertadores. . Por @flamengo

Erick Pulgar está de vuelta en Flamengo. Tras superar la lesión que lo marginó por casi cuatro meses, el volante ha vuelto a la titularidad y ha cumplido con buenas actuaciones. Ante Racing, por las semifinales de la Copa Libertadores, jugó todo el partido.

Las cifras indican que dio 70 pases correctos de 77, lo que se traduce en un 91% de efectividad en las entregas. Además, se impuso en el 67% de los duelos que disputó.

Estos números le han valido elogios. En Brasil, la prensa local se rindió ante su rendimiento frente al equipo transandino. “Buena actuación. Fue el principal responsable de la salida del juego y arriesgó algunos pases verticales. En su mejor aparición, hizo un hermoso lanzamiento para que Samuel Lino marcara el gol, pero el delantero estaba en fuera de juego”, indicaron en Globoesporte. Al mediocampista lo calificaron con un 7,5 la segunda mejor nota del cuadro carioca, solo por debajo del 9,0 que tuvo Jorge Carrascal.

¡¡¡GOL DE FLAMENGO!!! CARRASCAL PATEÓ, LA PELOTA SE DESVIÓ Y SE CONVIRTIÓ EN EL 1-0 ANTE RACING.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/QnXhOPPaY6 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 23, 2025

En CazéTV tampoco escatimaron en loas. “Filipe Luís (DT) afirmó que Pulgar es su espejo en el campo y el jugador que mejor entiende sus ideas en la plantilla. Saúl es excelente, pero el chileno es el titular del Flamengo. Aporta intensidad y calidad al mediocampo. El número 5 tuvo una gran actuación contra Racing”, indicaron.

Por otra parte, Sergio Agüero y Arturo Vidal también se detuvieron en el rendimiento del chileno. El exdelantero y el jugador de Colo Colo vieron juntos el partido en una transmisión paralela de ESPN. “Me gusta Pulgar, siempre está bien parado”, señaló el goleador histórico del Manchester City

El Rey ratificó sus dichos. “Sí, juega muy bien el Flaco Pulgar. Es el que mueve los hilos, el motor de Flamengo”, comentó Vidal, quien fue compañero del formado en Deportes Antofagasta tanto en la Selección como en el Mengao.