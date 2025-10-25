Récord mundial en Chile: Hetty van de Wouw brilla en el kilómetro contrarreloj femenino del Mundial de Ciclismo de Pista

El Mundial de Ciclismo de Pista Santiago 2025 sumó su primera marca planetaria. Hetty van de Wouw, representante de Países Bajos, rompió el récord mundial del kilómetro contrarreloj femenino este sábado. Brilló en el Velódromo de Peñalolén, con un impresionante tiempo de 1:03.652.

En una definición increíble en la fase de clasificaciones, primero fue la alemana Lea Friedrich la que pulverizó el registro planetario con un tiempo de 1:04.474, recortando el tiempo que Van de Wouw había obtenido a inicios de año en Heusden-Zolder.

No obstante, la neerlandesa, en su turno, bajó nuevamente el tiempo histórico, ahora con un crono de 1:03.652. Consiguió 0,8 segundos menos que la germana y se adueñó del ránking individual, posicionándose al tope de las clasificaciones.

De esta manera, la jornada vespertina del sábado estará marcada por una nueva disputa entre ambas velocistas. La cita está programada para las 17:30 horas en el Velódromo de Peñalolén, que con los rendimientos de esta sesión ha demostrado ser una pista espectacular para las altas velocidades.

Hetty van de Wouw ya obtuvo dos medallas de oro en Santiago. Se quedó con los títulos de la velocidad individual y la velocidad por equipos con Países Bajos, el representativo más laureado en la presente edición de esta cita planetaria.

El Mundial de Ciclismo de Pista Santiago 2025 se estará desarrollando hasta este domingo, cuando se cierre la disputa de las 22 especialidades que han marcado una semana histórica para el deporte del pedal a nivel mundial, y en el que el público ha podido gozar con un espectáculo de élite nunca antes visto.