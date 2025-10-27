El sorpresivo marginado: Fernando Ortiz deja fuera de la citación ante Limache a emblemático jugador de Colo Colo

Futbol, Colo Colo vs Deportes Iquique Fecha 23, Liga de primera 2025. El entrenador de Colo Colo Fernando Ortiz es fotografiado durante durante un partido de la liga de primera disputado en el estadio Monumental de Santiago, Chile. Javier Torres/Photosport Football, Colo Colo vs Deportes Iquique 23th turn, 2025 First division league. Colo Colo coach Fernando Ortiz is pictured during a first division league match at the Monumental stadium in Santiago, Chile. 26/09/2025 Javier Torres/Photosport

Colo Colo sale a jugarse la temporada ante Deportes Limache. En un año para el olvido, justo cuando el club celebraba su centenario, los albos deben ganarle a los de la región de Valparaíso para seguir peleando por un cupo a la Copa Sudamericana 2026. Clasificación para la cual ni siquiera depende de sí mismo, pues está a siete puntos del último equipo que está yendo al torneo internacional, Cobresal, pero con un partido menos.

Por lo mismo, el técnico Fernando Ortiz ya no tiene tiempo para seguir experimentando y durante la última semana tomó una drástica decisión: Sacó a Esteban Pavez de la convocatoria y reafirmó lo que ya hace unas semanas venía gestando, Vicente Pizarro será el capitán de su oncena.

Según cuentan en el Monumental, Pavez no es del gusto del adiestrador transandino y la zona de corte seguirá cubierta por el propio Pizarro y por Arturo Vidal, mientras no haya lesiones o suspensiones que se lo impidan. De hecho, con este último sostuvo una franca conversación para posicionarlo en ese sector de la cancha y quitarle la libertad que le daba Jorge Almirón en el mediocampo.

Y si bien, el futbolista que portaba la jineta durante gran parte del año tuvo una lesión muscular y viene saliendo de una gripe, por lo que no entrenó normalmente toda la semana, lo cierto es que Pavez no ha sido titular en ninguno de los compromisos que ha disputado el actual campeón del fútbol chileno con Ortiz en la banca. Incluso, en el amistoso con Puerto Montt, Pavez -que si estaba en óptimas condiciones para jugar- no ingresó en la formación estelar y fue suplente.

Otro que también perdió terreno fue el central Jonathan Villagra, el cual saldrá de la titularidad y le devolverá la camiseta a Sebastián Vegas en la última línea. Mientras tanto, en el otro lado de la cancha, Marcos Bolados le sigue ganando la pulseada a Salomón Rodríguez como el hombre-gol, ya que si bien Javier Correa está en la nómina irá a la banca pues aún se encuentra en reintegro deportivo tras la lesión que sufrió hace unas semanas.

Dadas así las cosas, Colo Colo saldrá a la cancha con Fernando de Paul en portería; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Vegas y Erick Wiemberg en la última línea; Arturo Vidal, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez en la zona de volantes; Lucas Cepeda y Claudio Aquino por las bndas y Bolados en el área rival.

A qué hora es el partido de Colo Colo vs. Deportes Limache

El partido entre Colo Colo y Deportes Limache es este lunes 27 de octubre, a las 20.00 horas.

Dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache

El partido de Colo Colo vs. Deportes Limache se transmite por TNT Sports Premium. El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en HBO Max.