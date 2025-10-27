SUSCRÍBETE
El Deportivo

Colo Colo se enfrenta a Limache con la clasificación a Copa Sudamericana como el único objetivo posible

El Cacique recibirá este lunes a los tomateros en el Estadio Nacional, a contar de las 18 horas. Del lado de los albos se aferran a sumar unidades para meterse en zona de torneos internacionales, mientras que el elenco de la Región de Valparaíso quiere evitar los puestos de descenso.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Colo Colo se enfrenta a Limache por la Liga de Primera. Foto: Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Se agota el margen de error para Colo Colo. Este lunes, a contar de las 18.00 horas, el Cacique recibirá a Deportes Limache en el Estadio Nacional con la urgencia de sumar tres puntos que le permitan seguir en la caza de Cobresal, el último elenco que está accediendo a la fase preliminar de la próxima Copa Sudamericana.

Actualmente, los albos se encuentran octavos con 34 unidades, a siete de los mineros, que este domingo ganaron por 1-0 ante Unión Española. A raíz de esta considerable diferencia de puntos es que la victoria frente a los tomateros se hace totalmente imperiosa, ya que la posible clasificación al segundo torneo más importante del continente aparece como la única meta realista en lo que queda de semestre.

Para el duelo ante el conjunto de la Región de Valparaíso, el entrenador Fernando Ortíz deberá lidiar con un nuevo dolor de cabeza: los minutos Sub 21. Esto se debe a que Francisco Marchant y Nicolás Suárez, dos de los jugadores que solían cumplir con la medida, estarán fuera por lesión. En ese sentido, el volante Leandro Hernández aparece como opción.

Ahora, si se habla de buenas noticias para el adiestrador, el cuerpo médico del Cacique dio a conocer durante esta semana que Javier Correa y Alan Saldivia superaron sus molestias físicas y volverán a estar disponibles como alternativas en el banquillo. Así las cosas, la más probable oncena de los albos será con Fernando de Paul en el arco; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Arturo Vidal, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Lucas Cepeda, Marcos Bolados y Claudio Aquino en delantera.

Javier Correa volverá a estar disponible para la consideración de Fernando Ortíz. (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Sin embargo, la urgencia para el cuadro de Macul no es la única que estará presente en este compromiso. Deportes Limache, que esta antepenúltimo con 21 puntos, debe sacar un resultado positivo en el reducto de Ñuñoa si es que quiere evitar la zona de descenso que, a día de hoy, componen Unión Española y Deportes Iquique, con 20 y 15 unidades, respectivamente.

