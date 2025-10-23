Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Deportes Limache por la Liga de Primera

Dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache por la Liga de Primera.

Colo Colo y Deportes Limache serán los encargados de cerrar la 25° fecha de la Liga de Primera este lunes.

El Cacique llega a este encuentro necesitado de triunfos para intentar meterse dentro de la zona de clasificación para la Copa Sudamericana. Cuatro puntos lo separan de Cobresal, el cuadro que cierra la zona de acceso al torneo.

A su vez, los tomateros quieren alejarse definitivamente de la zona baja para no arriesgar el descenso.

A qué hora es el partido de Colo Colo vs. Deportes Limache

El partido de Colo Colo vs. Deportes Limache es este lunes 27 de octubre, a las 20.00 horas.

Dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache

El partido de Colo Colo vs. Deportes Limache se transmite por TNT Sports Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en HBO Max.