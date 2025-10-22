El duro mensaje de Mauricio Pinilla al técnico de Colo Colo: “Se lo digo en su cara, no sea vendehumo”

Colo Colo no levanta cabeza en la Liga de Primera. Los albos cayeron por 1-0 ante Coquimbo en el norte y siguen estancados en la octava posición, con 34 puntos, a cuatro de Cobresal, el último equipo en zona de copas internacionales. Esto, a solo seis fechas del término del campeonato.

Luego de la derrota frente al líder del campeonato, el técnico Fernando Ortiz le envió un fuerte mensaje al plantel. “No soy de hacer hincapié en lo físico, pero quizás en el momento de culminación de campeonato en el que estamos, los ánimos no son los mejores. Pero estamos en el mejor y único equipo grande del país. Si no les motiva eso, es preocupante. Tenemos que corregir y entrenar, hay una nueva final el día lunes”, manifestó el nuevo DT del Cacique.

La declaración del Tano no le cayó bien a Mauricio Pinilla, quien refutó que los albos fueran “el único grande” y se lanzó con todo contra el exentrenador del América de México. “El último comentario es de un vendehumo que no tiene argumentos futbolísticos y cuando su su equipo es un desastre tiene que sacar eso, lo del equipo grande, el único de acá”, afirmó en ESPN.

No se quedó ahí Pinigol, pues ningunéo al entrenador del elenco popular y preguntó cuál era su nombre. “Es una locura. Tener que aferrarse a esas barbaridades, a esas ventas de humo, sabiendo que el equipo es un desastre. ¿Para qué? No tiene ningún sentido. Señor ‘Tano’ Ortiz, se lo digo en su cara, no sea vendehumo”, cerró.

Los dardos de Huerta

Por otro lado, Gustavo Huerta, técnico de Cobresal, criticó al arbitraje y apuntó a Colo Colo frente a una eventual incidencia en esta materia.

“El resultado no tiene nada que ver con el arbitraje, aunque sí muchas situaciones y jugadas puntuales nos fueron perjudicando”, expresó el DT tras la derrota del sábado ante Deportes Limache, precisamente el próximo rival del Cacique.

“En esto no hay que ser ilusos y lo digo abiertamente... Sabemos quién está detrás de nosotros en la tabla de posiciones“, señaló, en una directa alusión a Colo Colo y su lucha por salvar la temporada, clasificando a una copa internacional.

En ese contexto, contó que tomó ciertas precauciones con el plantel frente a eventuales situaciones anómalas. “Hay muchas cosas que se manejan. Eso se los he traspasado a los jugadores para que tengan tranquilidad en desarrollar el juego y no caer en que te estén cobrando todo en contra y desenfocarse”, cerró el entrenador de Cobresal.