SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Discursos emotivos, lesiones y penales: el plan de Gustavo Álvarez para meter a la U en la final de la Copa Sudamericana

El entrenador del cuadro laico ha preparado de manera especial el duelo frente a Lanús, por la revancha. En Buenos Aires, el equipo estudiantil busca la gloria.

Por 
Lucas Mujica
Cristian Barrera
 
Matías Parker

Universidad de Chile encara el compromiso más trascendental de su temporada: la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Lanús, en Buenos Aires, tras un empate 2-2 en el partido de ida disputado en el Estadio Nacional. Sin embargo, el panorama que enfrenta Gustavo Álvarez para conformar el once titular es un auténtico rompecabezas.

La U llega al cruce con bajas extremadamente sensibles y un plantel que ha sido golpeado por las lesiones. La más significativa de ellas sin duda es la de Lucas Assadi, una de las estrellas y el jugador más desequilibrante del equipo, quien sufrió un desgarro fibrilar en el isquiotibial derecho durante el Clásico Universitario jugado en el Claro Arena. Su ausencia no solo deja un tremendo vacío en la generación ofensiva, sino que además limita las variantes tácticas del técnico azul. El futbolista de 21 años, que había ingresado en el segundo tiempo ante la UC para aprovechar la superioridad numérica tras la expulsión de Gary Medel, debió retirarse antes del final por la molestia muscular, y según los diagnósticos emanados desde el club estará fuera al menos seis semanas.

A esta baja se suman los problemas físicos de otros jugadores clave. Javier Altamirano e Israel Poblete arrastran molestias, mientras que Matías Sepúlveda salió lesionado en la ida, siendo un jugador muy importante para la proyección ofensiva. Felipe Salomoni asoma como su reemplazante, pero también está tocado. En la banda derecha, Fabián Hormazábal acumula desgaste y por eso jugó menos de un tiempo en la derrota ante Universidad Católica, según explicó el propio entrenador. La situación de los delanteros es igualmente complicada: Rodrigo Contreras viene sin ser citado por un asunto judicial y Lucas di Yorio tiene una molestia en un tobillo, tras la infracción de Gary Medel que le costó la expulsión al Pitbull en el triunfo de la UC.

Ante este escenario, Álvarez ha comenzado a delinear alternativas para intentar mantener la competitividad del equipo. Nicolás Guerra asoma como reemplazo natural de Assadi en el rol ofensivo, acompañado por Di Yorio. Mientras que Javier Altamirano, si logra superar sus molestias, conservaría funciones creativas en el mediocampo.

El resto del esquema se mantendría similar al partido de ida. La U va a ir con Gabriel Castellón; Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Salomoni; Charles Aránguiz, Israel Poblete; Javier Altamirano; Di Yorio y Guerra.

El penal de Aránguiz con el que la U consiguió el empate en la ida. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Días complejos

El contexto de los últimos partidos agrega presión a Álvarez. La derrota en el Clásico Universitario frente a la UC caló hondo y expuso las limitaciones del equipo, que a pesar de controlar la posesión en algunas fases del encuentro, sufrió en defensa y terminó pagando caro un desajuste en la salida. “Yo a mis jugadores los quiero para que ganen, para que sean mejores, y no porque ganaron y porque son los mejores después. Para mí es el mejor momento del año”, reflexionó Álvarez tras la caída, subrayando que el gran objetivo de la temporada sigue siendo la Copa Sudamericana.

En el clásico, la U mostró síntomas de desgaste. Poblete y Altamirano fueron reemplazados en la segunda mitad, mientras que Assadi, recién ingresado, terminó lesionándose. Hormazábal no estaba ni para 45 minutos. La combinación de estos factores dejó en evidencia que el equipo todavía no tiene la profundidad necesaria para reemplazar con garantías a sus figuras en momentos críticos.

En la ida contra Lanús, la U supo recuperarse de un 2-0 adverso y lograr un empate agónico con un penal ejecutado por Aránguiz en los minutos finales. Esa resiliencia será clave para la revancha en Buenos Aires, donde se espera un estadio lleno y un ambiente hostil, tal como advirtió Castellón: “La vuelta a Argentina va a ser un tema, la situación va a ser hostil. Primero por lo que pasó con Independiente y lo que pasó acá en el Mundial… pero hay que enfocarnos en lo que tenemos que hacer”.

Además, el guardameta reconoció estar trabajando en una eventual definición a penales. “Para mí, los penales no son una lotería. Todo se trabaja, todo se entrena, se estudia como patea el rival, uno busca a los jugadores que se puedan parecer a los rivales y entrena con ellos”, confesó.

Lanús, por su parte, llega consciente de las complicaciones que enfrenta la U. Además, el equipo descansó el último fin de semana por la suspensión de la liga local debido a las elecciones legislativas del país transandino. En términos estratégicos, los azules tienen que decidir cómo redistribuir responsabilidades ofensivas sin Assadi. Nicolás Guerra será llamado a asumir mayor protagonismo, mientras que Di Yorio deberá convertirse en referente y punto de anclaje en el ataque.

El desafío no termina en lo táctico. El factor psicológico también será determinante. Los nacionales deben superar la dura derrota ante la UC, lidiar con la presión de un estadio hostil con casi 50 mil personas y mantener la concentración frente a un rival que se siente cómodo en su recinto y en el que prácticamente no le hacen goles. La capacidad de Álvarez para motivar a un plantel golpeado será tan importante como las decisiones en la pizarra. Por lo mismo, durante los últimos días les ha reforzado la posibilidad de entrar en la historia del club. Además, entre los mismos futbolistas, asumen la importancia de valorizar su carreras en caso de llegar a la final de la Copa Sudamericana. La mayoría del plantel, salvo Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, se ilusiona con dar el salto al extranjero.

Además, los números de la temporada reflejan que la U ha tenido un desempeño irregular. Tras una primera rueda con buen rendimiento, en la segunda mitad la productividad cayó a un pobre 40,7% de rendimiento, y un historial de derrotas y empates que demuestra la fragilidad del equipo frente a rivales que presionan intensamente, sobre todo, como visitante.

Con todo, la apuesta del DT ha sido clara: priorizar la Copa Sudamericana como gran objetivo de 2025. La semifinal frente a Lanús no solo define la continuidad internacional del equipo, sino que también es un medidor de la capacidad de Álvarez para sostener su proyecto. Además, en caso de meterse entre los dos mejores del certamen, los estudiantiles asegurarán un bono de US$ 2 millones.

Lee también:

Más sobre:FútbolLa Tercera PMFútbol ChilenoFútbol NacionalLa UUniversidad de ChileGustavo ÁlvarezLanúsCopa SudamericanaLucas Assadi

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

OS-7 de Carabineros intercepta encomienda de droga en Temuco y detiene a dos personas

TVN concreta la venta de dos propiedades en regiones

Cámara se dio libre el próximo miércoles: ajustaron agenda por Ley de Presupuesto, pero ya no es necesario

Coloma, Lagos Weber y García: los grandes articuladores ausentes en el día más negro de la Ley de Presupuesto

Fiscalía investiga agresión con arma blanca entre niños en una sala de clases de escuela de Futrono

EE.UU. ofrece ayuda humanitaria a Cuba por el azote del huracán “Melissa” pese al embargo

Lo más leído

1.
“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

2.
Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

3.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

4.
De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

5.
Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

OS-7 de Carabineros intercepta encomienda de droga en Temuco y detiene a dos personas
Chile

OS-7 de Carabineros intercepta encomienda de droga en Temuco y detiene a dos personas

Cámara se dio libre el próximo miércoles: ajustaron agenda por Ley de Presupuesto, pero ya no es necesario

Coloma, Lagos Weber y García: los grandes articuladores ausentes en el día más negro de la Ley de Presupuesto

TVN concreta la venta de dos propiedades en regiones
Negocios

TVN concreta la venta de dos propiedades en regiones

Escala polémica por contabilidad del FES: Dipres rechaza cuestionamientos de Contraloría y pide reconsiderar dictamen

Sitios prioritarios: Ministra Rojas extenderá plazo de consulta a noviembre y descarta efecto en actividades productivas

Por qué Melissa se convirtió en un “huracán monstruoso” y qué podría pasar los próximos días
Tendencias

Por qué Melissa se convirtió en un “huracán monstruoso” y qué podría pasar los próximos días

Qué es el Comando Vermelho, el grupo criminal contra el que un operativo dejó más de un centenar de muertos en Brasil

Cuando 31 Minutos ganó una competencia de Redbull: así se vio el “auto loco” de Calcetín con Rombos Man

Hinchas de la U llegan a las inmediaciones del estadio de Lanús pese a las advertencias de las autoridades argentinas
El Deportivo

Hinchas de la U llegan a las inmediaciones del estadio de Lanús pese a las advertencias de las autoridades argentinas

Discursos emotivos, lesiones y penales: el plan de Gustavo Álvarez para meter a la U en la final de la Copa Sudamericana

De Coquimbo soy: el veto pirata que afecta a Los Viking’s 5 por declarar en favor de Fernando Díaz

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita
Cultura y entretención

“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita

Nebraska o cómo la historia de un asesino llevó a Bruce Springsteen a desafiar al éxito

La última vuelta: Megadeth se despide de Chile en el Movistar Arena

EE.UU. ofrece ayuda humanitaria a Cuba por el azote del huracán “Melissa” pese al embargo
Mundo

EE.UU. ofrece ayuda humanitaria a Cuba por el azote del huracán “Melissa” pese al embargo

Ministro de Justicia francés visita en prisión al expresidente Sarkozy

João Paulo Charleaux: “La policía brasileña, especialmente en Río de Janeiro, ha pasado a actuar como si fuera el Ejército”

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”