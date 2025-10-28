SUSCRÍBETE
El Deportivo

Práctica de penales y ambiente hostil: la tensa espera de la U de cara a la revancha con Lanús por la Copa Sudamericana

El portero Gabriel Castellón reconoció que no será fácil volver a Buenos Aires, pero se mostró esperanzado en que todo se defina en cancha.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
La atajada de Castellón que mantuvo a la U con vida ante Lanús. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Desde los violentos incidentes ocurridos en el estadio de Independiente de Avellaneda, entre la barra local y los seguidores de la U, que se siente la tensión entre chilenos y argentinos cada vez que el fútbol los reúne. La selección transandina fue la única pifiada en el Mundial Sub 20 que organizó nuestro país, los jugadores albiceleste tampoco ayudaron con sus declaraciones y la delegación de Lanús fue atacada por antisociales en su camino al Estadio Nacional.

Por lo mismo, Universidad de Chile trabaja su regreso a Argentina desde hace un par de semanas y sus jugadores se preparan sicológicamente para lo que vivirán este jueves, cuando les toque volver a pisar una cancha bonaerense para enfrentar al cuadro granate en el duelo de revancha por la semifinal de la Copa Sudamericana.

“La vuelta a Argentina será un tema. Sabemos que el ambiente serrá hostil por lo que pasó con Independiente y después lo que pasó en el Mundial, dónde perdieron la final. Se ha generado mucho una rivalidad. Pero estamos en contra de cualquier agresión o la violencia, el fútbol es lo más lindo que hay y se debe definir en cancha y no por una agresión”, aseguró Gabriel Castellón.

Foto: Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El portero practicó penales con sus compañeros

Luego, el portero de los estudiantiles reconoció que se sentirá el aliento de los fanáticos de su rival en el Néstor Díaz Pérez, no obstante, reveló que tienen la esperanza que sólo se habla de fútbol una vez concluido el encuentro. “Cuando uno tiene la responsabilidad de ser local, tiene que salir a buscar un poco más el partido y quedará un poco más de espacio. Esperamos eso y sólo preocuparnos de lo que pase dentro del campo, no lo que pasa afuera, porque en la cancha somos 11 contra 11″.

Sobre lo mismo, Castellón detalló que “debemos enfocarnos en plasmar nuestra idea de juego en la cancha y no cometer los errores de los partidos pasados. Sólo quedan 90 minutos y cualquier detalle del partido, nos puede llevar a clasificar”. Y una manera de meterse en la final continental es a través de la tanda desde los 12 pasos. “Para mi, los penales no son una lotería. Todo se trabaja, todo se entrena, se estudia como patea el rival, uno busca a los jugadores que se puedan parecer a los rivales y entrena con ellos”, confesó.

También opinó sobre la ausencia de Lucas Assadi, el cual se lesionó en la derrota ante Universidad Católica. “Quién será el reemplazo de Assadi es una pregunta para el ‘profe’, pero para nosotros es una baja muy sensible. Lucas estaba teniendo un buen rendimiento y era un jugador muy determinante. Obviamente, vamos a sentir esa baja, pero cada uno de nosotros se está preparando para tener una oportunidad en el equipo. Lamentablemente, siempre se abren las chances con alguna lesión, pero estamos preparados, motivados y contentos de jugar en esta fase”, concluyó.

