El Deportivo

Marcelo Salas revela cuál es el partido más relevante de su carrera: “Wembley fue importante, pero el más crucial fue otro”

El ídolo de Universidad de Chile da las razones para preferir otro encuentro por sobre el ya mítico compromiso de la Roja con Inglaterra en el verano de 1998.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
Marcelo Salas eligió un encuentro de Francia '98 como el más importante de su carrera.

Jugó en Chile, en Argentina y en Italia. Compitió en ligas locales, torneos internacionales, incluidas la Copa Libertadores y la Champions League, y un Mundial. Por lo mismo, elegir un partido como “el más importante” de su carrera, no era fácil para Marcelo Salas. Sin embargo, no dudó un segundo en escogerlo.

En conversación con RedGol, el ídolo de Universidad de Chile repasó sus duelos más recordados, como el de Chile contra Inglaterra en el verano de 1998 y los cuatro compromisos que disputó en el Mundial de ese año. Cita planetaria que marcó el retorno de la Roja al evento universal tras 16 años de ausencia y donde el entonces jugador de River Plate se inscribió con cuatro goles.

“El de Wembley fue importante, no Wimbledon como le dicen algunos, pero yo creo que el partido más crucial de mi carrera fue otro”, sentenció el otrora delantero para descartar el cara a cara con los británicos, dónde marcó un golazo en el arco norte de la Catedral del Fútbol.

El más importante de mi carrera fue contra Italia en el Mundial (11 de junio de 1998), por haber hecho dos goles antes de ir a la Lazio”, sentenció. Y el nacido en Temuco explicó el por qué. “Era primer nivel en el fútbol italiano cuando llegué a jugar. Me encontré con Paolo Maldini y Alessandro Costacurta (del Milan), también era el último año de Franco Baresi... Imagínate lo que era enfrentarlos. Bueno contra Alessandro Nesta jugué en el Mundial (luego fueron compañeros en la Lazio), lo mismo que ante Fabio Cannavaro (en el Parma), pero Nesta creo que fue de los mejores que enfrenté”.

Marcelo Salas celebrando uno de sus tantos goles por la Roja. Foto: Andrés Pérez. ANDRES PEREZ

Los números de Marcelo Salas en la Roja

El Matador debutó en la Selección Chilena el 18 de mayo de 1994 y lo hizo ante Argentina. El partido se disputó en el Estadio Nacional y a los 66 minutos, Mirko Jozic -entrenador de la Roja por ese entonces- mandó a la cancha al joven goleador de los azules con el número 15 en la espalda.

Era el minuto 66 de la justa internacional y ocho minutos después, Salas marcaría su primer gol con la camiseta de todos. Tras ello, el futbolista sureño se convirtió en pilar fundamental del combinado nacional ya que en las clasificatorias para Francia ‘98, se inscribió con 11 dianas en 12 encuentros y fue parte de una de las duplas más recordadas de nuestro fútbol, los Sa-Za- que formó junto a Iván Zamorano (en total, disputó 32 partidos por Clasificatorias y puso 18 veces su nombre en el tablero marcador)

En la cita planetaria, celebró dos veces ante los italianos y una vez ante los austriacos en la fase de grupos y se inscribió con el descuento en la derrota ante Brasil (4-1) en octavos de final. Y aunque participó de dos Copas América (1995 y 1999), no pudo poner la rodilla al piso, por lo que finalmente, se quedó con 37 goles en 70 partidos.

Mira la participación de Marcelo Salas y la Roja en Francia ‘98:

FútbolMarcelo SalasChileLa RojaFrancia 98Chile vs ItaliaEl Matador

