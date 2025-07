El duro dardo de Marcelo Salas a Gonzalo Tapia: “Hay jugadores que son para River y otros que no”

Marcelo Salas es una voz autorizada en River Plate y muchos hinchas del cuadro millonario lo recordaron este fin de semana después de que Maximiliano Salas anotara en su estreno y celebrara como el Matador.

El diario transandino Olé le realizó una entrevista en la que el actual presidente de Deportes Temuco abordó el mal momento de la Roja y cómo afecta al balompié nacional. “Obviamente, pega mucho cuando la Selección no anda. En este sentido no encontró el rumbo para competir en las Eliminatorias. No estamos pasando un buen momento a nivel de fútbol en general en nuestro país, es así, pero ahora viene un cambio importante nuevamente con muchos chicos que pueden darle la vuelta a esto. Esperemos que así sea”, declaró.

Además, se refirió a la actualidad del elenco de Núñez y se refirió a Gonzalo Tapia, quien no será tenido en cuenta por Marcelo Gallardo este semestre. “Yo creo que en River faltó mi llamada, les voy a pasar mi teléfono a la gente, así les puedo hacer algún comentario antes de contratar, ja, ja. Lo de Tapia me sorprendió, y Cepeda es un jugador con mucha proyección que tiene que afianzarse y seguir creciendo si mantiene el nivel que viene mostrando hasta ahora. Hay jugadores que son para River o equipos grandes de la Argentina y hay otros que por ahí no lo son. Creo que hay un estudio importante de parte de River, pero nunca está de más un mensaje directo, sin ningún compromiso, ja", señaló.

El homenaje de Maxi Salas

Lógicamente, Marcelo Salas fue consultado por el homenaje de Maxi Salas y ahí el mundialista chileno expresó su alegría. “Justo un amigo argentino, Nico, me mandó la foto y el video, al instante. Después mis familiares también me lo mandaron y me empezaron a llegar muchos mensajes desde Argentina, también a mi novia, a mis amigos. Justo en ese momento habíamos llegado de un evento que tuvimos, había jugado mi equipo, Temuco, y ahí me empezaron a llegar un montón de mensajes. Hoy estaba mirando la tele y también lo repitieron. Muy contento, la verdad. Además ganaron Temuco y la U, estuvo todo bien el fin de semana, ja”, manifestó.

El Matador se emocionó con el gesto. “Me pone muy orgulloso que después de tantos años los jugadores activos en este momento celebren de esta forma y que en este caso puntual que me dediquen el gol como una forma de homenaje. Siento orgullo, me pone contento y reafirma que el paso por River fue uno de los más exitosos de mi carrera y que eso todavía se recuerda. Mi familia también está muy orgullosa y eso me pone feliz, imagínate, mis hijas me mandaron un montón de videos hasta recién”, comentó.