La reacción del Matador a la celebración de Maximiliano Salas en River Plate

Este fin de semana River Plate comenzó con el pie derecho el Torneo de Clausura de Argentina después de dejar atrás la temprana eliminación en el Mundial de Clubes.

El elenco Millonario recibió a Platense en el Monumental de Núñez, consiguiendo una victoria por 3-1.

Uno de los protagonistas de la noche fue Maximiliano Salas. El atacante, quien tuvo pasos por O’Higgins y Palestino en el fútbol nacional, fue el encargado de marcar el 2-1 parcial.

Salas apareció en el borde del área chica para conectar un centro arrastrado desde el sector izquierdo. En la celebración salió corriendo hacia el córner derecho donde tuvo un gesto que trajo varios recuerdos a la hinchada local, en especial por el apellido.

En un momento Maximiliano se arrodilló y levantó el dedo índice hacia arriba, festejando tal como lo hizo hace algunos años el delantero nacional Marcelo Salas, hoy bajo el mando de Deportes Temuco.

¡DE MAXI CON DEDICATORIA AL GRAN MATADOR SALAS!



El flamante refuerzo de River debutó rompiendo redes, para el 2-1 del Millonario sobre Platense por el #TorneoClausura y con un festejo inolvidable del gran José Marcelo, un ídolo de la Banda Sangre. pic.twitter.com/iKaX2K4Xpv — ESPN Chile (@ESPNChile) July 14, 2025

El gesto fue ampliamente divulgado hasta llegar al propio exdelantero quien aprobó el gesto realizado en la cancha.

El mensaje de Marcelo Salas a Maximiliano Salas. pc

“Un abrazo, Maxi. Gracias y mucho éxito en nuestro querido River Plate”, escribió el Matador en una historia de Instagram, junto a una foto vistiendo la camiseta albirroja con el número 11.

La dedicatoria de Maximiliano Salas

Una vez finalizado el encuentro, Maximiliano Salas fue consultado sobre la celebración. “Es para recordar al Matador: un jugadorazo, todo lo que hizo acá. Tremendo jugador, le doy ese festejo a él”, comentó tras el duelo.

“Estoy contento, hicimos un gran partido. Siempre hay cosas para mejorar. Es lindo arrancar así con un triunfo, da confianza para laburar de la mejor manera con humildad y trabajo. A veces puedes jugar bien, regular o mal. Pero lo más importante es dejar todo en la cancha”, añadió a continuación.

Además, remarcó que el esfuerzo no se negocia. “Puedes errar un gol o no, dar un pase mal, pero la reacción al perder es bueno. Todo futbolista debe dejar todo en la cancha. Si se da el gol o no, es secundario”, sostuvo.

“Estoy enfocado acá en el equipo, lo que ya pasó ya está. Lo más importante ahora es el nuevo proyecto en un club nuevo. A dejar todo”, cerró Maximiliano Salas.