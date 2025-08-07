En la U contradicen a Gustavo Álvarez: “Con los que estamos uno siente que se puede ser campeón”

El técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, ha repetido en sus últimas apariciones que necesita reforzar su oncena para coronar la campaña nacional con una vuelta olímpica. “El club, cuando está el mercado abierto tiene que aprovechar la ventana para buscar la característica que falta”, aseguró hace unos días. El DT ha repetido de manera pública y privada que prácticamente es una obligación reforzar la plantilla pensando en el título de la Liga de Primera.

Sin embargo, al interior del vestuario, no lo sienten de esa manera. O al menos, Franco Calderón afirmó que con la actual plantilla pueden bajar la estrella que les esquiva desde el año 2017. “Para mí, con los que estamos, con los que arrancamos a principio de año, uno siempre siente que se puede ser campeón”, afirmó en el Centro Deportivo Azul.

Luego, el futbolista argentino agregó que “siempre llegan jugadores, llegan para bien, como ahora lo hizo Felipe (Salomoni) y Sebastián (Rodríguez), pero traigan a quien traigan, desconozco el tema, el equipo está muy bien y estamos mentalizados en lo que tenemos que hacer y a disposición del técnico para lo que necesite en cada fin de semana”.

Prueba de ello es que una de las cosas que más preocupaba en el CDA era la lesión de Lucas di Yorio. El delantero se lesionó los meniscos de la rodilla izquierda en la previa del duelo ante La Calera y reforzaba el deseo de Álvarez de contratar a un nuevo artillero. Sin embargo, el defensa aclaró cual es el estado de salud de sus compañero.

“Tengo entendido que se sintió bien y toma la decisión de no operarse. Le fue metiendo kinesiología y es donde él se siente listo para estar en cancha. Probó esta semana y se siente bien y después verá si se opera, porque se se siente bien y va a seguir con kinesiología”, reveló.

Acto seguido, insistió en que le pelearán hasta el final el liderazgo a Coquimbo Unido y detalló que “estamos enfocados en lo que tenemos que hacer y escuche que supuestamente perdimos el torneo y esto es fecha a fecha y estamos en la pelea y lo haremos hasta el último, porque queremos hacer cosas grandes”, expresó.

Por último, Calderón hizo una férrea defensa de Leandro Fernández y Gabriel Castellón. “Así como convirtió muchos penales, también se puede errar alguno. Y nadie le dijo nada, porque aquí cuando perdemos, lo hacemos todos y si ganamos, también. Además, Leandro tiene mentalidad ganadora y eso es lo importante”, expresó.

Y luego concluyó que “Gabriel (Castellón) está muy bien digan lo que digan. Cuando ganamos somos todos buenos y cuando, no, nos critican y somos todos malos. A él, lo veo bien y son errores nuestros los goles, no sólo del arquero, por lo que para mí esté perfecto”.