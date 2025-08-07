SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

En la U contradicen a Gustavo Álvarez: “Con los que estamos uno siente que se puede ser campeón”

Franco Calderón asegura que están mentalizados en desplazar a Coquimbo del primer lugar y revela detalles de la lesión de Lucas di Yorio.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
Calderón cree con el actual plantel pueden ser campeones. Foto: Javier Torres/Photosport. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

El técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, ha repetido en sus últimas apariciones que necesita reforzar su oncena para coronar la campaña nacional con una vuelta olímpica. “El club, cuando está el mercado abierto tiene que aprovechar la ventana para buscar la característica que falta”, aseguró hace unos días. El DT ha repetido de manera pública y privada que prácticamente es una obligación reforzar la plantilla pensando en el título de la Liga de Primera.

Sin embargo, al interior del vestuario, no lo sienten de esa manera. O al menos, Franco Calderón afirmó que con la actual plantilla pueden bajar la estrella que les esquiva desde el año 2017. “Para mí, con los que estamos, con los que arrancamos a principio de año, uno siempre siente que se puede ser campeón”, afirmó en el Centro Deportivo Azul.

Luego, el futbolista argentino agregó que “siempre llegan jugadores, llegan para bien, como ahora lo hizo Felipe (Salomoni) y Sebastián (Rodríguez), pero traigan a quien traigan, desconozco el tema, el equipo está muy bien y estamos mentalizados en lo que tenemos que hacer y a disposición del técnico para lo que necesite en cada fin de semana”.

Prueba de ello es que una de las cosas que más preocupaba en el CDA era la lesión de Lucas di Yorio. El delantero se lesionó los meniscos de la rodilla izquierda en la previa del duelo ante La Calera y reforzaba el deseo de Álvarez de contratar a un nuevo artillero. Sin embargo, el defensa aclaró cual es el estado de salud de sus compañero.

“Tengo entendido que se sintió bien y toma la decisión de no operarse. Le fue metiendo kinesiología y es donde él se siente listo para estar en cancha. Probó esta semana y se siente bien y después verá si se opera, porque se se siente bien y va a seguir con kinesiología”, reveló.

Acto seguido, insistió en que le pelearán hasta el final el liderazgo a Coquimbo Unido y detalló que “estamos enfocados en lo que tenemos que hacer y escuche que supuestamente perdimos el torneo y esto es fecha a fecha y estamos en la pelea y lo haremos hasta el último, porque queremos hacer cosas grandes”, expresó.

Por último, Calderón hizo una férrea defensa de Leandro Fernández y Gabriel Castellón. “Así como convirtió muchos penales, también se puede errar alguno. Y nadie le dijo nada, porque aquí cuando perdemos, lo hacemos todos y si ganamos, también. Además, Leandro tiene mentalidad ganadora y eso es lo importante”, expresó.

Y luego concluyó que “Gabriel (Castellón) está muy bien digan lo que digan. Cuando ganamos somos todos buenos y cuando, no, nos critican y somos todos malos. A él, lo veo bien y son errores nuestros los goles, no sólo del arquero, por lo que para mí esté perfecto”.

Más sobre:La UUniversidad de ChileFranco CalderónGustavo ÁlvarezLucas di YorioLiga de Primera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud

Funcionarios de la Biblioteca del Congreso Nacional acusan que se ha afectado “injustamente” a la institución

Instalada en Dubái y con una elogiada secuela: la nueva vida de Lindsay Lohan

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

Kidd Voodoo y Pablo Chill-E a la pantalla: TVN transmitirá shows de ambas figuras de la música urbana

Defensoría Penal Pública abre sumario contra Víctor Providel tras denuncia por caso Monsalve

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

3.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

4.
“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

5.
Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

Servicios

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto

Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal y cuáles grupos recibirán los $250 mil mensuales

Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal y cuáles grupos recibirán los $250 mil mensuales

Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena

Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto
Chile

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto

Funcionarios de la Biblioteca del Congreso Nacional acusan que se ha afectado “injustamente” a la institución

Defensoría Penal Pública abre sumario contra Víctor Providel tras denuncia por caso Monsalve

A los 85 años falleció el destacado economista Andrés Sanfuentes
Negocios

A los 85 años falleció el destacado economista Andrés Sanfuentes

Desempleo en 10%: ¿qué podemos hacer?

Picton se expande a México, Brasil y Costa Rica

Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud
Tendencias

Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud

Censo sin migrantes: la nueva medida de Trump para excluir a las personas indocumentadas

Qué se sabe del tiroteo que dejó cinco soldados heridos en una base militar de Estados Unidos

En la U contradicen a Gustavo Álvarez: “Con los que estamos uno siente que se puede ser campeón”
El Deportivo

En la U contradicen a Gustavo Álvarez: “Con los que estamos uno siente que se puede ser campeón”

Alejandro Tabilo cae ante Roman Safiullin en su regreso a las canchas en el Masters 1000 de Cincinnati

El feroz mea culpa de Mauricio Isla por el mal año de Colo Colo: “Nos merecemos las críticas; no he estado a la altura”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Instalada en Dubái y con una elogiada secuela: la nueva vida de Lindsay Lohan
Cultura y entretención

Instalada en Dubái y con una elogiada secuela: la nueva vida de Lindsay Lohan

Kidd Voodoo y Pablo Chill-E a la pantalla: TVN transmitirá shows de ambas figuras de la música urbana

La “difícil” negociación para traer a Ricky Martin al Claro Arena y cómo el nuevo estadio arremete en la cartelera

Eyal Zamir, el general israelí que obedecerá la orden de Netanyahu en la que no cree: ocupar totalmente Gaza
Mundo

Eyal Zamir, el general israelí que obedecerá la orden de Netanyahu en la que no cree: ocupar totalmente Gaza

Netanyahu plantea tomar el control de Gaza “por seguridad” y propone un gobierno de transición árabe

Putin propone Emiratos Árabes Unidos como sede para la reunión con Trump sobre la guerra de Ucrania

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?
Paula

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?

Hablemos de amor: Durante años compartimos trayecto. Después, compartimos la vida