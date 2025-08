Gustavo Álvarez vuelve a disparar contra Azul Azul por la falta de gol: “El club tiene que aprovechar cuando está el mercado abierto”

A Gustavo Álvarez se le veía molesto tras la derrota ante Cobresal. Universidad de Chile tenía la obligación de ganar. El triunfo de Coquimbo ante Limache exigía a los azules a vencer en su partido contra Cobresal para mantener la distancia de tres puntos con Los Piratas, que son los líderes de la Liga de Primera. Sin embargo, los estudiantiles volvieron a fallar frente a arco rival, lo que les costó el partido y despertó el fastidio del DT. Necesitan goles, y el argentino no lo esconde: “Hoy es una urgencia, espero que mañana no sea un lamento”.

Al ser consultado por las claves que definieron esta derrota por la mínima, Álvarez fue claro: “El partido empieza favorable, manejamos la pelota, controlamos el tramite; en las que fuimos profundos no pudimos ser contundente. Un equipo que es superado y no recibe el gol los anima a salir. En la única situación del primer tiempo, convierten el gol. Nosotros necesitamos cinco situaciones para hacer un gol, hay que mejorar eso, ese es el análisis que hago del partido de hoy”, comenzó diciendo.

“Nosotros fuimos dominadores absolutos, nos falta una vez más la claridad o la contundencia cuando tenemos claridad; es algo recurrente. Cuando los patrones se repiten, hay que tomar decisiones. Todo el año nos está faltando coronar el dominio que tenemos. Ya llevamos ocho meses y prácticamente hablo de lo mismo”. agregó.

Un mensaje a la dirigencia

Álvarez fue más allá y al ser consultado sobre cómo mejorar la eficacia, habló de su responsabilidad y también volvió a disparar contra Azul Azul por no reforzar esa posición de la cancha: “Todo déficit de un plantel se soluciona de dos formas, hay responsabilidad mía por eso; por otra parte, el club tiene que aprovechar cuando está el mercado abierto. Ese jugador que venga para competir y elevar el rendimiento de todos”.

No obstante, su objetivo de salir campeón no se modifica: “Quedan 12 fecha por delante y que seguimos teniendo posibilidades, eso no lo voy a cambiar por una derrota”.