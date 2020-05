A 20 años del Scudetto de Salas con la Lazio: así están sus protagonistas

La Serie A paró, a causa del coronavirus, teniendo a la Lazio en una posición expectante: el segundo lugar, a un punto de la Juventus. El equipo romano aspira a un título que no consigue desde hace dos décadas, mucho tiempo para un equipo grande. Hace 20 años, los celestes alcanzaron el segundo Scudetto de su historia. Hace 20 años, un chileno lideraba el ataque de un equipo plagado de figuras y con una fuerte presencia latina. Hace 20 años, José Marcelo Salas era el campeón de Italia.

Bajo el mando del sueco Sven-Göran Eriksson, uno de los poderosos de la capital italiana tenía una plantilla potente: Luca Marchegiani, Sinisa Mihajlovic, Alessandro Nesta, Paolo Negro, Giuseppe Pancaro, Juan Sebastián Verón, Pavel Nedved, Sergio Conceiçao, Diego Simeone, Matías Almeyda, Dejan Stankovic, Marcelo Salas, Alen Boksic, Simeone Inzaghi y Roberto Mancini, entre otros.

Varias veces, a lo largo de la liga, estuvieron en la punta de la clasificación, tal como la Juventus de Carlo Ancelotti, que tenía como estelares a Edwin Van der Sar, Antonio Conte, Zinedine Zidane, Filippo Inzaghi y Alessandro Del Piero. En la recta final fueron los bianconeros los punteros. De hecho, hasta la penúltima fecha la Juve era el líder, con 71 puntos, dos unidades más que la Lazio.

El 14 de mayo del 2000 fue la jornada final de la Serie A. Los celestes recibieron al Reggina, mientras que los turineses visitaron al Perugia. La sorpresiva caída de la Juventus por 1-0 le abrió la puerta a la Lazio de ser campeón con una victoria. Ganó 3-0 gracias a goles de Inzaghi, Verón y Simeone. El festejo en el Olímpico de Roma fue tan masivo como anhelado. Era de esperarse, luego de levantar la copa tras 26 años.

Salas estuvo cerca de convertir ese día, pero no lo consiguió. De todas formas, fue el máximo anotador de la Lazio en la liga, con 12 tantos en 28 partidos, en su segunda temporada en Italia. El mayor artillero del certamen fue Andriy Shevchenko, del Milan, con 24.

En 2017, el exdelantero de la Roja fue invitado por el club para presenciar un partido ante Torino. Visitó a algunos de sus excompañeros y recordó el título del 2000: “Siempre he tenido una buena relación con los hinchas. Ganamos un campeonato después de 25 años, era importante para la ciudad y para todos los aficionados. En Chile me había sucedido algo similar con la U… Volver aquí me emociona mucho, han pasado muchos años. Me sentí muy bien, feliz y emocionado”. En total, fueron seis las coronas del Matador en Roma, pero la Serie A tiene el ingrediente histórico y agónico que la hace especial.

El festejo de la Lazio tras el título de la liga.

Los protagonistas, hoy: técnicos, dirigentes y analistas

Sven-Göran Eriksson tuvo un plantel de lujo. Veinte años después, los integrantes de aquella plantilla siguen siendo actores del fútbol, pero desde otras veredas. Es cosa de ver la faceta de dirigente que tiene Marcelo Salas (45). Primero fue como fundador de Unión Temuco y luego, con la fusión con Deportes Temuco, club del cual es el presidente y propietario. No han sido días fáciles para el exdelantero, luego de que el club se haya acogido a la Ley de Protección del Empleo, determinación que no fue del agrado del plantel, que lo manifestó públicamente. Salas ha mantenido contacto reciente con algunos de sus excompañeros. Por ejemplo, el año pasado se fotografió con Giuseppe Favalli, imagen que se puede ver en el Instagram del otrora lateral.

Al otro lado de la cordillera, Juan Sebastián Verón (45) es uno de los dirigentes más relevantes del fútbol argentino. Es el presidente de Estudiantes de La Plata, club en el cual su padre, Juan Ramón, es una leyenda. En 2014 ganó las elecciones y en 2017, fue reelegido. Como peculiaridad, en 2017, volvió de su retiro para jugar, siendo futbolista y presidente al mismo tiempo. En Italia, Pavel Nedved (47) es una de las caras dirigenciales de la Juventus, club al cual llegó después de su paso por la Lazio. En 2015, fue nombrado como vicepresidente. El portugués Fernando Couto (50) fue gerente general del Sporting Braga en 2010. En el mismo club también se desempeñó como asistente técnico.

La gran mayoría se transformó en entrenador. De hecho, uno de ellos es el actual técnico de la Lazio. Se trata de Simone Inzaghi (44), quien asumió el primer equipo en 2016 tras estar en las divisiones inferiores. Entre 2017 y 2019 ganó tres títulos con la tienda romana. También en la élite del fútbol internacional se encuentra Diego Simeone (50), como DT del Atlético de Madrid. El Cholo ya es una institución en la escuadra rojiblanca.

Alguien que ha librado una batalla distinta es Sinisa Mihajlovic (51), técnico del Bologna, el club de Gary Medel. Su labor en la tienda rossoblu la ha tenido que compatibilizar con su tratamiento para la leucemia. Fue trasplantado de médula y ha tenido una recuperación satisfactoria. Roberto Mancini (55) asumió la banca de la selección italiana en mayo de 2018, y su primer logro fue clasificar a la Azzurra a la Eurocopa.

En el Viejo Continente, Sergio Conceiçao (45) dirige al Porto, mientras que Dejan Stankovic (41) es el DT del Estrella Roja de Belgrado. El exzaguero Alessandro Nesta (44) es el entrenador del Frosinone, de la Serie B italiana. Es el tercer club de su carrera en la banca. Por su parte, Giuseppe Pancaro (48) dirige al Pistoiese, de la Serie C, y Paolo Negro (48) hace lo propio en el Cragnotti FC, escuela de fútbol ligada a la Lazio. En América, Matías Jesús Almeyda (46) está en el San José Earthquakes de la MLS, tras una provechosa estadía en Chivas de Guadalajara. Un compatriota, Roberto Sensini (53), está sin club tras dirigir en Italia y Argentina.

Otro exjugador que hasta hace poco fue técnico es Fabrizio Ravanelli (51). Su última experiencia fue en el Arsenal Kiev de Ucrania, entre junio y septiembre de 2018. Luego de ello, ha trabajado como comentarista. Quien actualmente es analista es el exgolero Luca Marchegiani (54), en la cadena de televisión Sky Italia. El segundo arquero de aquel plantel, Marco Ballotta (56), tras el retiro, fue preparador de arqueros e incluso jugó como delantero en la octava división.