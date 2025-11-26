BLACK SALE $990
    En vivo: Concepción recibe a Copiapó por las semifinales de la Liguilla de la Primera B

    Ambos elencos se ven las caras en el estadio Ester Roa, por el sueño del ascenso a Primera División.

    Foto: Marco Vázquez/Photosport MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    D. Concepción 1-0 D. Copiapó

    61′ ¡Gooooooool de Concepción!

    Joaquín Larrivey, de penal, abre la cuenta ante Copiapó.

    59′ Penal para Concepción por mano de Santander

    58′ Se revisa en el VAR un posible penal para Concepción

    ¡Se reanuda la acción!

    En el estadio Ester Roa, Concepción juega el segundo tiempo ante Copiapó, por la semifinal de ida de la Liguilla de la Primera B.

    ¡Final del primer tiempo!

    Deportes Concepción iguala sin goles ante Deportes Copiapó.

    32′ Amarilla en Copiapó

    Claudio Zamorano en amonestado.

    Resultados de la Liguilla

    En el primer duelo de la Liguilla este miércoles, San Marcos venció en los descuentos por 2-1 a Cobreloa en Arica. La vuelta será el próximo domingo, en Calama.

    ¡Arranca el partido!

    Deportes Concepción se enfrente en casa a Deportes Copiapó, por las semifinales de la Liguilla de Ascenso de la Primera B.

    El duelo se juega en el estadio Ester Roa, de Concepción.

    ¡Formación de Concepción!

    ¡Bienvenidos!

    Buenas tardes. Les damos la bienvenida a este relato en vivo del duelo entre Deportes Concepción ante Deportes Copiapó, por la semifinal de ida de la Liguilla de Acenso de la Primera B.

