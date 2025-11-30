El consejo de Johnny Herrera para el “suplente” Arturo Vidal: “¿A los 38 años va a tener más recorrido que los demás?”

Una lesión muscular lo hizo perderse los duelos de Colo Colo ante Unión Española y Ñublense. Pero, pese a estar recuperado, Arturo Vidal no fue titular en la goleada del Cacique ante Unión La Calera y muy en su estilo justificó su inicio en la banca con una frase que sacó ronchas.

“No es que fui suplente porque hay alguien mejor que yo. Sí físicamente había mejores que yo, porque hace cuatro semanas que no juego, solo he entrenado. Entonces igual es difícil meterse. Ya faltando tampoco para que termine el campeonato, así que lo tomo con tranquilidad”, aseguró el volante tras el duelo ante los cementeros.

Palabras que no pasaron inadvertidas para el otrora portero Johnny Herrera, el cual decidió aconsejar al nacido en San Joaquín desde el estudio de TNT Sports.

Johnny Herrera le manda un duro consejo al “suplente” Arturo Vidal

El ídolo de la U escuchó los dichos de Vidal y sentenció que “el fútbol es un complemento de condiciones más que físico. Si no estás bien físicamente, no tienes nada que hacer en un equipo que te exija al alto nivel”.

Luego agregó que “hay un respeto, cuando me tocó la banca siempre me apuntaban para ir en contra de alguien y nunca dije que era mejor que el que estaba jugando. Todos lo podemos pensar, pero uno tiene que mantener la humildad y no irte contra la gente que está apareciendo”.

Y aunque el oriundo de Angol destacó que “para mí siempre fue lo mejor que tuvo, el despliegue en la cancha de área a área, esa forma de desordenar lo hacía marcar diferencias”. No obstante, se cuestionó: “¿A los 38 años va a tener más recorrido que los que están jugando?”.

Herrera fue más allá y proyectó el retiro del emblema de la Generación Dorada del fútbol profesional y le pidió que cambie su actitud para que sea feliz en sus últimos partidos con la camiseta del equipo popular. “Cumple 39 y si alguien, con experiencia en el club, donde lo deben querer por lo que ha entregado a Colo Colo y su carrera, creo que un consejo bueno sea que disfrute el año que le quede”, aseveró.

E insistió en hablarle a Vidal. “Que se saque cresta y media en la pretemporada, que si está bien va a volar físicamente, que no ande peleando. Donde vaya lo van a aplaudir igual. Es la forma de terminar bien“, concluyó.

Arturo Vidal tendrá una sola chance de recuperar su titularidad en este torneo, pues quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas para la “final” con Cobresal donde los albos fueron vapuleados 3-0 (con un espectacular golazo de César Munder) y quedaron con pocas opciones de meterse en la Copa Sudamericana 2026. Así, tanto Colo Colo como el Rey tendrán una última oportunidad de reivindicarse en la fecha final de la Liga de Primera, ante Audax Italiano, que además es un rival directo en la lucha por la clasificación al certamen internaciona.