BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El consejo de Johnny Herrera para el “suplente” Arturo Vidal: “¿A los 38 años va a tener más recorrido que los demás?”

    El otrora capitán de la U también aconsejó al volante albo que "disfrute el año que le queda" y que se prepare bien para el 2026, pues "donde vaya lo van a aplaudir igual".

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Vidal fue suplente en la goleada de Colo colo ante La Calera. Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Una lesión muscular lo hizo perderse los duelos de Colo Colo ante Unión Española y Ñublense. Pero, pese a estar recuperado, Arturo Vidal no fue titular en la goleada del Cacique ante Unión La Calera y muy en su estilo justificó su inicio en la banca con una frase que sacó ronchas.

    No es que fui suplente porque hay alguien mejor que yo. Sí físicamente había mejores que yo, porque hace cuatro semanas que no juego, solo he entrenado. Entonces igual es difícil meterse. Ya faltando tampoco para que termine el campeonato, así que lo tomo con tranquilidad”, aseguró el volante tras el duelo ante los cementeros.

    Palabras que no pasaron inadvertidas para el otrora portero Johnny Herrera, el cual decidió aconsejar al nacido en San Joaquín desde el estudio de TNT Sports.

    Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    Johnny Herrera le manda un duro consejo al “suplente” Arturo Vidal

    El ídolo de la U escuchó los dichos de Vidal y sentenció que “el fútbol es un complemento de condiciones más que físico. Si no estás bien físicamente, no tienes nada que hacer en un equipo que te exija al alto nivel”.

    Luego agregó que “hay un respeto, cuando me tocó la banca siempre me apuntaban para ir en contra de alguien y nunca dije que era mejor que el que estaba jugando. Todos lo podemos pensar, pero uno tiene que mantener la humildad y no irte contra la gente que está apareciendo”.

    Y aunque el oriundo de Angol destacó que “para mí siempre fue lo mejor que tuvo, el despliegue en la cancha de área a área, esa forma de desordenar lo hacía marcar diferencias”. No obstante, se cuestionó: “¿A los 38 años va a tener más recorrido que los que están jugando?”.

    Herrera fue más allá y proyectó el retiro del emblema de la Generación Dorada del fútbol profesional y le pidió que cambie su actitud para que sea feliz en sus últimos partidos con la camiseta del equipo popular. “Cumple 39 y si alguien, con experiencia en el club, donde lo deben querer por lo que ha entregado a Colo Colo y su carrera, creo que un consejo bueno sea que disfrute el año que le quede”, aseveró.

    E insistió en hablarle a Vidal. “Que se saque cresta y media en la pretemporada, que si está bien va a volar físicamente, que no ande peleando. Donde vaya lo van a aplaudir igual. Es la forma de terminar bien“, concluyó.

    Arturo Vidal tendrá una sola chance de recuperar su titularidad en este torneo, pues quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas para la “final” con Cobresal donde los albos fueron vapuleados 3-0 (con un espectacular golazo de César Munder) y quedaron con pocas opciones de meterse en la Copa Sudamericana 2026. Así, tanto Colo Colo como el Rey tendrán una última oportunidad de reivindicarse en la fecha final de la Liga de Primera, ante Audax Italiano, que además es un rival directo en la lucha por la clasificación al certamen internaciona.

    Más sobre:Arturo VidalColo ColoJohnny HerreraLiga de PrimeraFútbolCampeonato Chileno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    José Antonio Raffo acusa uso no autorizado de su imagen en video difundido por el diputado José Carlos Meza

    El PDG define este domingo si apoyar la candidatura de Jara, de Kast o el voto nulo en el balotaje

    El número de muertos por las inundaciones en Indonesia asciende a 442

    Encuentran cuerpo de pescador desaparecido hace más de una semana en Panguipulli

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    ¿Los mapaches son las próximas mascotas? Este estudio afirma que están teniendo signos de domesticación

    Lo más leído

    1.
    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    2.
    Marcelo Bielsa incorpora a leyenda de Uruguay para tranquilizar la compleja relación con el plantel charrúa

    Marcelo Bielsa incorpora a leyenda de Uruguay para tranquilizar la compleja relación con el plantel charrúa

    3.
    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    4.
    Reportan que un avión utilizado anteriormente por Nicolás Maduro viajó a la frontera con Brasil

    Reportan que un avión utilizado anteriormente por Nicolás Maduro viajó a la frontera con Brasil

    5.
    “La encuesta real es la del 14 de diciembre”: comando de Jara reacciona a los sondeos que muestran ventaja de Kast

    “La encuesta real es la del 14 de diciembre”: comando de Jara reacciona a los sondeos que muestran ventaja de Kast

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Real Betis en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Real Betis en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 30 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 30 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a West Ham United vs. Liverpool por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a West Ham United vs. Liverpool por TV y streaming

    José Antonio Raffo acusa uso no autorizado de su imagen en video difundido por el diputado José Carlos Meza
    Chile

    José Antonio Raffo acusa uso no autorizado de su imagen en video difundido por el diputado José Carlos Meza

    El PDG define este domingo si apoyar la candidatura de Jara, de Kast o el voto nulo en el balotaje

    Encuentran cuerpo de pescador desaparecido hace más de una semana en Panguipulli

    Javiera Martínez: “Este gobierno ha sido, en términos de contención de gasto, muy exitoso”
    Negocios

    Javiera Martínez: “Este gobierno ha sido, en términos de contención de gasto, muy exitoso”

    El heredero de la familia pionera de la TV argentina que controlará Chilevisión

    Rodrigo Vergara: “En el mapa político de Chile hoy es imposible gobernar solo y José Antonio Kast lo tiene absolutamente claro”

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido
    Tendencias

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    ¿Los mapaches son las próximas mascotas? Este estudio afirma que están teniendo signos de domesticación

    Cómo revisar el celular constantemente puede afectar a tu atención y memoria, según especialistas

    El consejo de Johnny Herrera para el “suplente” Arturo Vidal: “¿A los 38 años va a tener más recorrido que los demás?”
    El Deportivo

    El consejo de Johnny Herrera para el “suplente” Arturo Vidal: “¿A los 38 años va a tener más recorrido que los demás?”

    Maximiliano Guerrero le da un respiro a Gustavo Álvarez para el duelo ante el campeón Coquimbo Unido

    Concepción visita Copiapó con la ilusión de dar un paso más hacia la Primera División

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos
    Cultura y entretención

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos

    Mira acá la imitación de Stefan Kramer a Cristián Castro y el Profesor Artés en la Teletón 2025

    Revive el truco de magia de Jean Paul Olhaberry en la Teletón que sorprendió al público del Estadio Nacional

    El número de muertos por las inundaciones en Indonesia asciende a 442
    Mundo

    El número de muertos por las inundaciones en Indonesia asciende a 442

    Cuatro fallecidos y diez heridos dejó una balacera en una reunión familiar en California

    Moldavia: Su acercamiento a Europa bajo el acecho de la sombra rusa

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando
    Paula

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer