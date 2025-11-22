Limache gana la final por la permanencia y deja a Unión Española muy cerca de un descenso histórico

Era la final del universo. Aunque suene como una frase hecha, para Deportes Limache y Unión Española era un partido que valía más que tres puntos. Era, lisa y llanamente, la supervivencia en la categoría. Sin margen de acción, el empate era malo para tomateros e hispanos. Este cara a cara por la permanencia fue, finalmente, para el local. Un cabezazo de su centrodelantero le dio una victoria vital a los limachinos por 1-0, dejando en la cornisa, muy cerca de caer al abismo, a un cuadro histórico del balompié criollo.

Llegaron con diferencia de solo un punto, en favor de los limachinos, con la ausencia clave de Daniel ‘Popin’ Castro. La visita tuvo como gran novedad la presencia de Gonzalo Villagra como su entrenador interino, luego de la salida de Miguel Ramírez tras la derrota con Colo Colo. El exjugador, un hombre de la casa, tomó el fierro caliente que significa evitar el descenso. Movió el tablero: retornó a la titularidad Ariel Uribe, salió Ignacio Jeraldino y dispuso una línea de cuatro en el fondo, con el venezolano Tamayo como lateral izquierdo.

Como se podía prever, considerando la compleja posición de ambos cuadros, la tensión fue protagonista del duelo. Estaba prohibido tropezar. Por ejemplo, errores en la salida de los dos equipos permitieron generarle ocasiones riesgo al rival. El inicio fue interesante para Unión, teniendo buen manejo del balón. De hecho, creó una opción clara de gol en los 10′. Lo tuvo Felipe Massri, pero su remate fue desviado por el golero Bórquez y el balón dio en un poste.

De a poco, el partido se fue repartiendo en su trámite, porque Limache encontraba espacios saliendo de contragolpe. Una falla compartida de los dos era en el último cuarto de la cancha, no finalizando bien las jugadas. Cualquier avance era a medias. En los 38′, el argentino Ratotti (empeñoso, pero limitado técnicamente) sacó un remate que se fue desviado.

El primer tiempo finalizó con un 60% de posesión para los hispanos, pero solo con dos remates a portería. Limache, que debió gastar un cambio rápido por la lesión de Misael Llantén, no disparó entre el marco en la primera mitad.

Apenas comenzado el complemento, sucede la acción que derivó en la expulsión de Augusto Aguirre. El árbitro Diego Flores le mostró la roja directa al zaguero limachino, por un codazo en contra de Ratotti. Sin embargo, llamó el VAR y el juez central fue a revisar la secuencia. En definitiva, se anula la roja y Flores le muestra amarilla al defensa argentino. A Unión se le abrió una ventana y se cerró de inmediato.

El cuadro de colonia no lograba ser certero en ofensiva. Si bien avanzaba con relativa claridad, en los metros finales no conseguía cerrar las jugadas. Ratotti no lograba dar las respuestas que buscaba Villagra, al elegirlo por sobre Jeraldino, quien tampoco ha tenido una campaña medianamente estable. En los 60′, Aránguiz sacó un remate de frente a portería, pero se fue elevado. El capitán hispano reclamó airadamente un supuesto penal. No sucedió nada.

Dentro de un trámite parejo y tenso, Unión Española era levemente superior. Todo aquello sufrió un vuelco con la expulsión de Tamayo, en los 71′. Diego Flores no dudó y le mostró la roja directa al venezolano luego de una falta sobre Pinares (fuerza desmedida). Si esto ya era un problema para los hispanos, el gol de Facundo Pons se convirtió en un dolor. En los 80′, un cabezazo del argentino, tras centro de Guerra, marcó el 1-0 para los tomateros.

Las caras de los hinchas del club de Independencia eran elocuentes. La sensación de vivir una pesadilla. Villagra intentó generar una reacción incluyendo delanteros, pero no dio resultado. Unión Española, un equipo tradicional del fútbol chileno, está caminando por la cornisa. Queda con 21 puntos, a cuatro de Limache (14º), con seis por disputar. Cierra el torneo ante O’Higgins y Coquimbo Unido. O sea, el panorama es totalmente sombrío.

Si se dan algunos resultados, los rojos de Santa Laura pueden perder la categoría en la próxima fecha.