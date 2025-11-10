Con el descenso al acecho: Unión Española anuncia a un histórico como reemplazante de Miguel Ramírez

Los hispanos siguen en zona de descenso, a falta de tres fechas para el fin del torneo.

La derrota 1-2 ante Colo Colo en Santa Laura el sábado caló hondo en las huestes de Unión Española. La caída tuvo como consecuencia inmediata la renuncia de Miguel Ramírez, por lo que la dirigencia hispana debió moverse rápidamente para encontrar a un reemplazante.

Este lunes, los rojos de Plaza Chacabuco anunciaron quién será el nuevo entrenador que intente conducir al equipo hacia la salvación. Se trata de Gonzalo Villagra, uno de los históricos del club en este siglo, quien se desempeñaba en el fútbol joven del elenco de Independencia.

“Unión Española informa que Gonzalo Villagra ha asumido la dirección técnica del primer equipo. El histórico jugador de nuestra institución y referente del club, encabezará el cuerpo técnico conformado por: José Luis Jiménez, ayudante técnico; Iván Henríquez, preparador físico; Diego Soto, preparador de arqueros; Juan Rojas, analista audiovisual; y Rodrigo Padilla, analista de rendimiento”, informó la institución a través de sus redes sociales.

“Confiamos plenamente en su liderazgo, compromiso y conocimiento de la institución para afrontar los próximos desafíos deportivos. ¡Les deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa junto al Rojo de Independencia!“, agregó el club.

El exvolante ya había tenido una experiencia previa a mediados de temporada, cuando José Luis Sierra dejó el cargo, y se mantuvo de manera interina hasta la llegada de Cheíto, quien no pudo enmendar el rumbo, a pesar de haber sumado algunos puntos importantes.

Operación Limache

Actualmente, Unión Española marcha en el penúltimo lugar de la tabla, con 21 puntos, uno menos que su antecesor Deportes Limache, precisamente su rival en la próxima jornada de la Liga de Primera.

El crucial partido se llevará a cabo el fin de semana del 22 de noviembre, en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera, en un horario por definir. A falta de solo tres fechas, el encuentro asoma como trascendental para definir la lucha por el descenso, que hoy parece estar supeditada a hispanos, tomateros y al colista Deportes Iquique, que solo tiene 18 unidades.