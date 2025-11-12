Unión Española acaba de caer ante Colo Colo y Miguel Ramírez anuncia una drástica determinación. "A partir de ahora dejamos de trabajar con Unión Española, hemos conversado con los dirigentes para tomar esta decisión”, anuncia el estratega en la conferencia de prensa posterior al duelo que se disputó en el estadio Santa Laura.

El entrenador deja claro que la medida la decidió la dirigencia, aunque luego admite que no tenía la energía para revertir la situación. “Dentro de lo que uno trata instalar es siempre el profesionalismo. Ha estado el respeto por todos los jugadores, por los dirigentes, por la hinchada, por los periodistas, siempre ha sido igual. Y siento que no tengo la fuerza como entrenador, como líder, para sacar el rendimiento que este equipo necesita. Por eso que nuestra relación con el club llega hasta hoy”, especifica.

La caída libre de Miguel Ramírez: de copero con Iquique al escape de una Unión Española complicada con el descenso

A comienzos de 2025, era impensable que Ramírez terminara consumando un año tan duro. De hecho, la nueva temporada partía con ilusión: después de un 2024 en que había sido el único capaz de matizar una temporada dominada por Colo Colo y Universidad de Chile, logró que Deportes Iquique clasificara a la Copa Libertadores. En el principal torneo continental sumaron una victoria, un empates y dos derrotas. Los Dragones Celestes llegaron, después, a la Copa Sudamericana.

Sin embargo, a nivel local, la campaña fue nefasta: un punto en seis fechas en la Liga de Primera, además de dos derrotas y dos empates en la Copa Chile. Eso sí el detonante fue la caída frente a Caracas FC, por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. “Por mutuo acuerdo con la institución, el entrenador Miguel Ramírez y el ayudante técnico Cristian Reynero han dejado sus cargos en la dirección técnica del primer equipo“, comunicó el club nortino.

Miguel Ramírez, en su paso por Iquique. (Foto: Photosport) ALEX DIAZ/PHOTOSPORT

Ramírez se había separado del preparador físico Marcelo Oyarzún, con quien mantenía amistad desde la época en que coincidieron en Colo Colo, con Cheíto como jugador. El PF acompañó, después, a Fernando Díaz, su reemplazante en los Dragones Celestes.

Otro paso en falso

El 4 de junio, Ramírez recibió una nueva oportunidad: se hizo cargo de Unión Española. Llegaba a llenar el espacio que dejaba José Luis Sierra, quien había renunciado después de la dura caída ante por 1-4 ante Colo Colo.

En Independencia sus números no fueron los proyectados. Dirigió 16 partidos, con cuatro victorias, dos empates y 10 derrotas. “Conversaron con el cuerpo técnico para tomar esta decisión. Los dirigentes lo han decidido. Todo este tiempo que hemos estado acá han sido súper cercanos, nos han entregado todas las herramientas para poder desarrollar un trabajo que nos permitiera ser el equipo que todos esperaban. Lamentablemente, logramos una parte, que es jugar bien. Los resultados no nos acompañaron y es muy frustrante para mí tener muy buenos partidos, muy buenos primeros tiempos, pero sin el premio mayor, que son los tres puntos”, explicó Ramírez en el adiós.