OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La caída libre de Miguel Ramírez: de copero con Iquique al escape de una Unión Española complicada con el descenso

    El estratega dejó a los hispanos después de la caída frente a Colo Colo. La escuadra de Independencia había quedado como el subcolista de la Liga de Primera. El año había comenzado con altas expectativas para el entrenador.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Miguel Ramírez, en su paso por Unión Española (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Unión Española acaba de caer ante Colo Colo y Miguel Ramírez anuncia una drástica determinación. "A partir de ahora dejamos de trabajar con Unión Española, hemos conversado con los dirigentes para tomar esta decisión”, anuncia el estratega en la conferencia de prensa posterior al duelo que se disputó en el estadio Santa Laura.

    El entrenador deja claro que la medida la decidió la dirigencia, aunque luego admite que no tenía la energía para revertir la situación. “Dentro de lo que uno trata instalar es siempre el profesionalismo. Ha estado el respeto por todos los jugadores, por los dirigentes, por la hinchada, por los periodistas, siempre ha sido igual. Y siento que no tengo la fuerza como entrenador, como líder, para sacar el rendimiento que este equipo necesita. Por eso que nuestra relación con el club llega hasta hoy”, especifica.

    La caída libre de Miguel Ramírez: de copero con Iquique al escape de una Unión Española complicada con el descenso

    A comienzos de 2025, era impensable que Ramírez terminara consumando un año tan duro. De hecho, la nueva temporada partía con ilusión: después de un 2024 en que había sido el único capaz de matizar una temporada dominada por Colo Colo y Universidad de Chile, logró que Deportes Iquique clasificara a la Copa Libertadores. En el principal torneo continental sumaron una victoria, un empates y dos derrotas. Los Dragones Celestes llegaron, después, a la Copa Sudamericana.

    Sin embargo, a nivel local, la campaña fue nefasta: un punto en seis fechas en la Liga de Primera, además de dos derrotas y dos empates en la Copa Chile. Eso sí el detonante fue la caída frente a Caracas FC, por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. “Por mutuo acuerdo con la institución, el entrenador Miguel Ramírez y el ayudante técnico Cristian Reynero han dejado sus cargos en la dirección técnica del primer equipo“, comunicó el club nortino.

    Miguel Ramírez, en su paso por Iquique. (Foto: Photosport) ALEX DIAZ/PHOTOSPORT

    Ramírez se había separado del preparador físico Marcelo Oyarzún, con quien mantenía amistad desde la época en que coincidieron en Colo Colo, con Cheíto como jugador. El PF acompañó, después, a Fernando Díaz, su reemplazante en los Dragones Celestes.

    Otro paso en falso

    El 4 de junio, Ramírez recibió una nueva oportunidad: se hizo cargo de Unión Española. Llegaba a llenar el espacio que dejaba José Luis Sierra, quien había renunciado después de la dura caída ante por 1-4 ante Colo Colo.

    En Independencia sus números no fueron los proyectados. Dirigió 16 partidos, con cuatro victorias, dos empates y 10 derrotas. “Conversaron con el cuerpo técnico para tomar esta decisión. Los dirigentes lo han decidido. Todo este tiempo que hemos estado acá han sido súper cercanos, nos han entregado todas las herramientas para poder desarrollar un trabajo que nos permitiera ser el equipo que todos esperaban. Lamentablemente, logramos una parte, que es jugar bien. Los resultados no nos acompañaron y es muy frustrante para mí tener muy buenos partidos, muy buenos primeros tiempos, pero sin el premio mayor, que son los tres puntos”, explicó Ramírez en el adiós.

    Más sobre:Miguel RamírezUnión EspañolaDeportes IquiqueIquique+FútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Trump amenaza con demandar a la cadena BBC por “tergiversar” sus palabras antes del asalto al Capitolio en 2021

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    Los casos de las mujeres africanas que han sido llevadas a Tartaristán para fabricar drones para Rusia

    “Háganla corta porque les va a ir como las h...”: la historia del traumático show de Upa! en el Festival de Viña

    Detienen a tres sujetos por cohecho y contrabando de cigarrillos en Estación Central

    Lo más leído

    1.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    2.
    Choque de trenes electoral: Jara y Kast cierran sus campañas con masivos actos en Plaza de Maipú y el Movistar Arena

    Choque de trenes electoral: Jara y Kast cierran sus campañas con masivos actos en Plaza de Maipú y el Movistar Arena

    3.
    La fuerte caída del dólar que proyecta Bloomberg si Kast pasa a segunda vuelta con una “posición sólida”

    La fuerte caída del dólar que proyecta Bloomberg si Kast pasa a segunda vuelta con una “posición sólida”

    4.
    Un show de alto nivel: Dua Lipa remece a Chile cantando Tu falta de querer en el Estadio Nacional

    Un show de alto nivel: Dua Lipa remece a Chile cantando Tu falta de querer en el Estadio Nacional

    5.
    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Los casos de las mujeres africanas que han sido llevadas a Tartaristán para fabricar drones para Rusia

    Los casos de las mujeres africanas que han sido llevadas a Tartaristán para fabricar drones para Rusia

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 12 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 12 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Dónde voto? Revisa el local y mesa para las elecciones del domingo con el RUT

    ¿Dónde voto? Revisa el local y mesa para las elecciones del domingo con el RUT

    No basta el trámite en Comisaría Virtual: ¿Cómo excusarme si estoy a más de 200 km del local de votación?

    No basta el trámite en Comisaría Virtual: ¿Cómo excusarme si estoy a más de 200 km del local de votación?

    Temblor hoy, miércoles 12 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, miércoles 12 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Detienen a tres sujetos por cohecho y contrabando de cigarrillos en Estación Central

    SML desmiente nuevamente a Kaiser tras insistir sobre presuntas osamentas sin periciar

    Los 80 años de Julio Ponce: Quienes asistieron a su festejo privado
    Negocios

    Los 80 años de Julio Ponce: Quienes asistieron a su festejo privado

    AFP: rentabilidad de activos alternativos extranjeros más que triplica retorno de los fondos de pensiones en una década

    TDLC multa a Oxxo por entregar información falsa al notificar fusión con Ok Market

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile
    Tendencias

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    Los casos de las mujeres africanas que han sido llevadas a Tartaristán para fabricar drones para Rusia

    El especial ranking en el que destacan Damián Pizarro y Matías Pérez entre otros futbolistas americanos
    El Deportivo

    El especial ranking en el que destacan Damián Pizarro y Matías Pérez entre otros futbolistas americanos

    Dos ex Colo Colo destacan en listado de los diez mejores porteros de la historia del Barcelona

    La caída libre de Miguel Ramírez: de copero con Iquique al escape de una Unión Española complicada con el descenso

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto
    Finde

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    “Háganla corta porque les va a ir como las h...”: la historia del traumático show de Upa! en el Festival de Viña
    Cultura y entretención

    “Háganla corta porque les va a ir como las h...”: la historia del traumático show de Upa! en el Festival de Viña

    Un show de alto nivel: Dua Lipa remece a Chile cantando Tu falta de querer en el Estadio Nacional

    La historia de Tu Falta de Querer, el desgarrador himno de Mon Laferte interpretado por Dua Lipa

    Trump amenaza con demandar a la cadena BBC por “tergiversar” sus palabras antes del asalto al Capitolio en 2021
    Mundo

    Trump amenaza con demandar a la cadena BBC por “tergiversar” sus palabras antes del asalto al Capitolio en 2021

    Israel reabre el paso de Zikim, en el norte de la Franja de Gaza, para facilitar la entrada de ayuda humanitaria

    Operación “Midas”: corrupción en el sector energético de Ucrania salpica al entorno de Zelensky

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte