En vivo: Limache enfrenta a Unión Española, Iquique recibe a Cobresal y Audax vs. Everton en jornada clave por el descenso
Tres partidos se juegan en simultáneo en la búsqueda de la salvación, por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025.
Minuto a minuto
Audax Italiano 0-0 Everton
Deportes Iquique 0-0 Cobresal
Deportes Limache 0-0 Unión Española
8′ Cambio en Limache
Sale Misael Llantén, por lesión, e ingresa Danilo Catalán.
¡Arranca la fecha 28!
Deportes Limache se enfrenta a Unión Española en Quillota, Deportes Iquique recibe a Cobresal y Audax Italiano juaga contra Eveton en La Florida.
En simultáneo
Cabe destacar que los tres duelos están pactados para las 20.00 horas.
Los elegidos en Audax Italiano y Everton para jugar en La Florida
Las alineaciones de Iquique y Cobresal
Las formaciones de Limache y Unión Española que se enfrentarán en Quillota
Así está la parte baja de la tabla de posiciones
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo de los partidos entre Deportes Limache vs. Unión Española, Deportes Iquique vs. Cobresal y Audax Italiano vs. Everton.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivasDigital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.