Argentina y España toman nota: la UEFA saca la voz por la Finalissima

El trofeo del partido que está programado para el 27 de marzo.

La Finalissima, duelo que enfrenta a España y Argentina para decidir quién es el mejor campeón de cada continente, está agendada para el viernes 27 de marzo. El partido se planea jugar en el estadio Lusail, en Qatar, y es el encuentro más destacado de la próxima fecha FIFA.

Sin embargo, el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, ha puesto en duda el desarrollo de la final por los constantes bombardeos entre las naciones vecinas. Incluso, ya se comenzó a especular con posibles sedes alternativas para el duelo.

La UEFA confirmó que a pesar de las circunstancias no se tiene en cuenta cambiar al país anfitrión. “Somos conscientes de las especulaciones que rodean a la Finalissima, dada la situación en la región. Por el momento, no se está considerando ninguna sede alternativa”, se comentó desde el organismo.

Además, expresaron que están en contacto con los organizadores del evento, la Asociación de Fútbol de Qatar (QFA, por sus siglas en inglés), quienes hacen lo posible para que se juegue a final del mes.

Se aplaza la decisión final

El máximo ente del fútbol en el viejo continente también aseguró que se reevaluará la próxima semana si es necesario reubicar la Finalissima. Conmebol, UEFA y FIFA serán quienes dicten el lugar donde se disputará el trofeo del mejor entre Sudamérica y Europa.

La selección argentina es la vigente campeona de la Finalissima. Por: REUTERS/Peter Cziborra PETER CZIBORRA

Las selecciones que luchan por el título no son las únicas afectadas, ya que también se planean dos enfrentamientos amistosos. Los dirigidos por Luis de la Fuente jugarán contra Egipto el 30 de marzo, mientras que los transandinos chocarán con Qatar un día después.

Ante la magnitud del conflicto en Medio Oriente, el entrador de España afirmó el pasado lunes que lo mejor es “buscar una nueva sede”.

Ambos elencos deberán esperar a que en la semana próxima desde Suiza se informe si definitivamente la Finalissima se jugará en el estadio Lusail en suelo catarí. Choque que tendrá a varias figuras del balompié mundial y definirá al mejor entre ambas potencias previo al Mundial de Norteamérica.