“Nadie puede excluirnos”: la selección de Irán le responde a Donald Trump sobre su participación en el Mundial

La selección de Irán respondió el jueves a las declaraciones de Donald Trump, sobre las dudas respecto a la participación del combinado persa en el Mundial de Norteamérica 2026. A través de sus redes sociales, el seleccionado declaró que no podía ser excluida de la competición y destacó que fue una de las primeras en clasificarse a la cita planetaria.

Esto surgió luego de que el presidente de Estados Unidos se refiriera a la situación del representativo asiático. Lo hizo a través de su cuenta en Truth Social, indicando que “la selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad”.

El mandatario lo planteó después de que el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, declarara el miércoles que el representativo no iría a la Copa del Mundo “bajo ninguna circunstancia”. “ Dado que este gobierno (Estados Unidos) corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo ”, comentó en diálogo con la agencia DPA.

Llegó la respuesta a Trump. A través de la cuenta oficial de la selección de fútbol de Irán, se compartió el siguiente mensaje: “La Copa del Mundo es un evento histórico e internacional, y su organismo rector es la FIFA, no una persona ni un país. La selección nacional iraní, con su fuerza y una serie de victorias decisivas logradas por los valientes hijos de Irán, fue una de las primeras en clasificarse para este gran torneo. Ciertamente, nadie puede excluir a la selección nacional iraní de la Copa del Mundo; el único país que podría ser excluido es aquel que solo ostenta el título de “anfitrión”, pero carece de la capacidad para garantizar la seguridad de los equipos que participan en este evento global”.

La respuesta de la selección nacional de Irán, mediante su cuenta de Instagram, a Donald Trump.

Sacando a los tres anfitriones (Canadá, México y EE.UU.), Irán fue el tercer cuadro clasificado para el Mundial, asegurando su boleto el 25 de marzo de 2025 (después de Japón y Nueva Zelanda). Calificó por séptima vez en su historia y su tope siempre fue la fase de grupos (1978, 1998, 2006, 2014, 2018 y 2022).

El seleccionado persa está en el grupo G y tiene programados sus tres partidos en Estados Unidos. El debut sería el 15 de junio, ante Nueva Zelanda, en Los Ángeles. La segunda presentación es el 21 de junio, contra Bélgica, también en Los Ángeles. El último partido de la zona grupal es el 26 de junio, enfrentando a Egipto, en Seattle.