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    La extrema condición que pone la selección de Irán para disputar la próxima Copa del Mundo

    Los persas ahora aseguran que no están dispuestos a “boicotear” el Mundial 2016, pero pusieron ciertos requisitos sobre los cuales la FIFA no ha dado una respuesta definitiva.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Irán ahora está dispuesa a jugar el Mundial 2026.

    La participación de Irán en el Mundial 2026 continua en el aire. El conflicto bélico que mantiene el país persa contra Israel y Estados Unidos ha puesto en duda la presencia del país de Asia Central, el que ya ha puesto condiciones extremas para competir entre los 48 equipos que conforman la competición.

    Un tema que está cerca de dar un vuelco en los últimos días y que, además, ahorra un problema inmenso a la FIFA. La semana pasada, el ministro de deportes de ese país Ahmad Doyanmali oficializó una clara determinación que rondaba en el medio.

    “Dado que el gobierno corrupto de Estados Unidos ha asesinado a nuestro líder. De esa manera, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo”, afirmó la autoridad a la agencia alemana DPA.

    En la misma conversación agregó que “se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses. Varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”.

    Pese a la notificación del secretario de estado persa, el organismo mundial aseguró a The New York Times que la planificación del certamen se mantiene apegada al plan original. En ese sentido, todavía considera a los asiáticos en el esquema de 48 selecciones.

    Giro en el discurso

    A pesar a la tajante respuesta de las autoridades, la participación de los iraníes ha tenido un giro en los últimos días. Mehdi Taj, presidente de la federación de fútbol local, lo dejó claro en un video difundido por la agencia Fars que difunde el diario británico The Guardian.

    “Nos prepararemos para el Mundial. Boicotearemos a Estados Unidos, pero no al Mundial”, advirtió el máximo dirigente, situación que advierte un cambio de posición frente al tema.

    Sin embargo, el país de Asia Central ha puesto una serie de condiciones para, asegurar su cupo, entre ellas jugar fuera del gigante norteamericano. Un requisito que el órgano con sede en Suiza no está confiado de aceptar, pese a la importancia del evento.

    Y es que la FIFA no está dispuesta a trasladar los partidos de Irán en el Mundial a México, a pesar de que la federación de fútbol del país afirma estar en conversaciones para llevar sus partidos fuera de Estados Unidos. El cuadro persa tiene calendarizados dos partidos en ese territorio, uno en Los Ángeles y otro en Seattle.

    Donald Trump declaró la semana pasada que la “vida y la seguridad” de los jugadores iraníes podrían estar en riesgo si viajaban a Estados Unidos, lo que llevó a la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán a hacer gestiones para trasladar los partidos a México.

    Asimismo, el diario Wall Street Journal informó que Irán se había puesto en contacto con la FIFA para proponer tal medida, hecho que Taj confirmó en la cuenta oficial de la embajada iraní en México: “estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en la Copa Mundial se celebren en México”.

    Desde la nación latinoamericana, la presidenta Claudia Sheinbaum se ofreció como alternativa si fuera necesario: “sí, es cierto. México mantiene relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, por lo tanto, esperaremos a ver qué decide la FIFA”.

    Más sobre:FútbolMundial 2026Selección de IránAhmad DoyanmaliClaudia SheinbaumMehdi Taj

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