Irán es uno de los centros de atención del Mundial. No por su capacidad futbolística, sino por un ambiente enrarecido por la guerra que el país asiático mantiene, entre otros países, con Estados Unidos. Esa circunstancia, de hecho, hizo dudar respecto de su participación en el evento.

El empate frente a Nueva Zelanda estuvo, de hecho, marcado por señales contradictorias. Por un lado, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó el vestuario para valorar la presencia del combinado persa, aunque también para frenar las críticas que ha recibido. Por otro, su entrenador, Amir Ghalenoei, y su capitán, Mehdi Taremi, se quejaron por las dificultades que han enfrentado en el certamen.

El polémico festejo de Irán en el empate ante Nueva Zelanda

No han sido las únicas alusiones ni menos los únicos conflictos que ha enfrentado la delegación. En pleno encuentro, se produjo una acción que es materia de discusión. Después de anotar el 2-2, en los 64′, Mohammad Mohebi eligió una controvertida manera de dar rienda suelta a su felicidad.

El atacante del FC Rostov, de la Premier League rusa, no olvidó el complejo escenario que enfrenta su país y lo graficó de una discutible manera: con sus brazos, simuló tener ametralladoras en las manos y disparó al público en el Inglewood Stadium, de Los Ángeles.

El festejo de gol del jugador de Irán jugando en Estados Unidos ☠️☠️pic.twitter.com/INlkb83DYP — La Perla (@Perla_Londres) June 16, 2026

La presencia iraní en el Mundial ha estado marcada por las particularidades relacionadas con la guerra. En principio, por las fuertes medidas de seguridad que ha tenido que soportar la delegación, cuyos partidos fueron asignados a la ciudad californiana y a Seattle, y, luego, por la prohibición de quedarse en Estados Unidos, lo que llevó a montar su centro de operaciones en México.

Otra señal concreta es la acción de los jugadores en su arribo a Estados Unidos: lucieron pines dorados con la inscripción ’168′ en alusión a las víctimas del ataque contra la escuela de niñas Shajareh Tayyebeh.

En el duelo ante los oceánicos, el ambiente estuvo marcado por la exhibición de símbolos que la organización pidió ocultar. La ejecución del himno estuvo marcada por las pifias.