Gianni Infantino visita el vestuario de Irán. La conducta es excepcional y responde a una situación específica, imposible de obviar: el conflicto bélico que enfrenta al país, entre otros, con Estados Unidos, uno de los organizadores del Mundial. La incidencia llegó a poner en duda la participación de los persas en el torneo.

El suizo lleva entrega un mensaje de tranquilidad . Y, sobre todo, de valoración hacia la delegación que, paralelamente, se queja del trato que ha recibido durante el certamen. Lo hicieron el técnico, Amir Ghalenoei, y el capitán, Mehdi Taremi.

La polémica frase de Infantino en medio de los reclamos de Irán: “Si necesitan un atacante, aquí estoy”

El mandamás del fútbol mundial lleva un mensaje tranquilizador. "Son más grandes que todos estos problemas“, sostuvo, en el marco de su intervención.

Después, entró en la consideración futbolística del empate frente a Nueva Zelanda. “Esta noche han tenido un partido difícil y con un poco más de suerte podrían haber ganado. Le han demostrado a su familia, amigos y al mundo que merecen estar en la Copa del Mundo", evaluó.

Luego, retomó su consideración inicial. “Les agradezco su presencia en esta competición. Sé cómo se sienten ahora, pero son más grandes que todos estos problemas y están enviando un mensaje muy poderoso al mundo", planteó.

FIFA President Gianni Infantino visited the Iranian national football team's dressing room following the Iran-New Zealand match in Group G of the 2026 World Cup.

He praised the players, saying, "You are writing history and the whole world is watching you. Continue to play with⬇️ pic.twitter.com/O9LZk0broy — Hatam Shiralizadeh (@HatamDaddy) June 16, 2026

Unión

El máximo directivo del fútbol mundial llenó de elogios a los jugdores iraníes. “Esta noche lograron unir a todos los presentes en el estadio para apoyar a la selección iraní y demostrar solidaridad. Les agradezco por ello”, valoró.

En ese mismo plano, reforzó el discurso motivacional. “Están haciendo historia y el mundo entero los está viendo. Sigan con pasión, denlo todo en la cancha y continúen por ustedes mismos, por sus familias, sus amigos, su nación y por toda la gente del mundo que se enamoró de la selección. Son más fuertes que nada”, concluyó.

Infantino se dio, incluso, margen para una broma. “Si necesitan un atacante, aquí estoy”, expresó.